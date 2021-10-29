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「1世代」贊恩對岳母動粗？驚曝早就與吉吉哈蒂德分手

記者蘇詠智／即時報導
吉吉哈蒂德與贊恩馬利克曾以情侶之姿一起出席許多時尚活動。（路透資料照片）
吉吉哈蒂德與贊恩馬利克曾以情侶之姿一起出席許多時尚活動。（路透資料照片）

曾經被無數網友認定「可以相信愛情」範例的前「1世代」(One Direction)成員贊恩馬利克（Zayn Malik）和超級名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），曾經交往兩年、合體出席時尚活動，也登上雜誌封面，之後決定分手，卻又再度分分合合，直到去年9月一起生下女兒之後，看似終於有了幸福圓滿的結局。不料吉吉的母親尤蘭達（Yolanda Hadid）竟然表示贊恩上周曾經對她動粗，她認真考慮報警，贊恩馬上在社群網站上發文反擊，否認自己有動手，文中以「我伴侶的家庭成員」來暗指尤蘭達，彷彿還認定吉吉是他的另一半，但「時人」報導，贊恩和吉吉已經分手了一陣子，彼此目前只剩下共同養育女兒的關係。

贊恩和吉吉都年輕、外型登對，也都擁有不少年輕粉絲，兩人交往時贊恩正在脫離「1世代」單飛的初期，和吉吉的人氣、知名度都因此互相拉抬，對於彼此的事業街大有助益，不料一切的美好無法天長地久。吉吉的母親尤蘭達對贊恩的指控，像是為他們的關係去掉甜美糖衣、露出苦澀的真實。贊恩和吉吉雖然並沒有對外公開是否完婚，尤蘭達仍等於是贊恩的岳母，光是一次爭吵就能鬧得那麼兇，甚至到動手動腳，贊恩和吉吉之間的感情恐怕很也難再撐多久，更讓人相信「時人」所稱、他們早已分手。

「時人」指吉吉的家庭友人表示她與贊恩雖然分手，兩人都還是很好的爸媽，一起養育女兒Khai，尤蘭達當然對於吉吉和外孫女十分保護，吉吉目前的最在乎的也是女兒能否幸福成長，彼此都希望外界能夠尊重他們的隱私。贊恩同樣也不希望外界過度關注這件事，只在社群網站上的文中形容這件爭執是因為「伴侶的家庭成員」在他伴侶不在家中時闖入他們家，才會造成衝突，但這種私人的事情不該受到公眾關注。他後來乾脆直接挑明了寫道：「我堅決否認有對尤蘭達哈蒂德動手，為了我女兒我也不會再透露任何細節，我希望尤蘭達能再考慮一下她的不實指控，然後私下解決這些家庭糾紛。」

社群網站 隱私 時尚

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