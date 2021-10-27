我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

超大方 基努李維豪送萬元勞力士 特技組人人都有

娛樂新聞組／綜合報導
基努李維為了感謝特技小組團隊，每人都送一只勞力士。（取材自Instagram）
基努李維為了感謝特技小組團隊，每人都送一只勞力士。（取材自Instagram）

57歲好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves）正在巴黎拍攝電影「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4），最近犒賞他為了犒賞特技小組團隊，決定送給每個人一只要價7300英鎊的個人化勞力士潛水腕錶，出手相當闊綽。

收到禮物的一名特技小組成員日前在Instagram開心貼出手表照，並且寫下「史上最棒的禮物。」據悉，基努李維送的收到手錶的還有Bruce Lee Concepcion、Jeremy Marinas、Dave Camarillo以及Li Qiang，等多人皆獲贈。

表蓋上還印有「THE JOHN WICK FIVE」字樣，代表著基努李維訂製的5只手表，此外，表蓋上也印著「THANK YOU」、「KEANU」、「JW 4」、「2021」等字樣，不但意義非凡，還展現出基努李維重情義的一面。

據報導，基努李維送的這幾只手表，是在2020年9月推出的126610LN 款式，要價7300英鎊，而且由於供應量增加，但疫情導致供應鏈中斷，這款手表目前在市面上是缺貨的，在二手市場的價格甚至是原價的一倍。

基努李維對工作人員慷慨暖舉時有所聞，他在拍《駭客任務》系列時，傳出他認為特效與服裝小組居功厥偉，他致贈工作人員每人100萬美元答謝，還送給特技小組每人一台哈雷重機。

據說他還在聽說一名幫忙搭建場景的工人家裡出狀況後，給了對方2萬美元聖誕獎金紓困，有不少與他共事過或曾聽別人轉述的業界人士，都稱他是「好萊塢的大好人」。

基努李維為了感謝特技小組團隊，豪氣送每人一只勞力士。（歐新社資料照片）
基努李維為了感謝特技小組團隊，豪氣送每人一只勞力士。（歐新社資料照片）

基努李維 好萊塢 工作

上一則

「奇異博士」確診新冠 憔悴喊別掉以輕心

下一則

大S讓老公汪小菲兩邊跑 婆婆按讚負評網傻眼

延伸閱讀

沙王儲被爆計畫毒殺前國王助父登基 還想殺前情報官

沙王儲被爆計畫毒殺前國王助父登基 還想殺前情報官
川普分心選舉 柏克斯控：原可避免13萬人病歿

川普分心選舉 柏克斯控：原可避免13萬人病歿
FDA顧問小組壓倒性通過 建議5至11歲童打輝瑞疫苗

FDA顧問小組壓倒性通過 建議5至11歲童打輝瑞疫苗
入選WHO團體試驗疫苗 高端：被肯定很欣慰

入選WHO團體試驗疫苗 高端：被肯定很欣慰

熱門新聞

范丞丞、歐陽娜娜爆戀情。(取材自微博)

歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡

2021-10-21 21:26
李雲迪。(取材自Instagram)

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

2021-10-22 22:27
亞歷鮑德溫誤殺了攝影師。（路透）

喜劇天王亞歷鮑德溫拍槍戰戲 誤殺了女攝影師

2021-10-22 00:23
劉謙重提8年前和李雲迪在央視春晚的「找力宏」事件，引發網友熱議。（取材自微博）

重提李雲迪春晚「找力宏」 劉謙：8年前沒人信我說的話

2021-10-23 02:28
港星陳小春（中）參加中國節目「披荊斬棘的哥哥」，在流出的成團名單排名第一。（取材自微博）

急撇李雲迪？「披荊斬棘」17人成團名單洩 第一名是他

2021-10-25 22:50
李雲迪。（取材自微博）

李雲迪嫖妓被捕 郎朗躺著也中槍

2021-10-22 15:13

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎