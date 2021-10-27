超大方 基努李維豪送萬元勞力士 特技組人人都有

基努李維為了感謝特技小組團隊，每人都送一只勞力士。（取材自Instagram）

57歲好萊塢 巨星基努李維 （Keanu Reeves）正在巴黎拍攝電影「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4），最近犒賞他為了犒賞特技小組團隊，決定送給每個人一只要價7300英鎊的個人化勞力士潛水腕錶，出手相當闊綽。

收到禮物的一名特技小組成員日前在Instagram開心貼出手表照，並且寫下「史上最棒的禮物。」據悉，基努李維送的收到手錶的還有Bruce Lee Concepcion、Jeremy Marinas、Dave Camarillo以及Li Qiang，等多人皆獲贈。

表蓋上還印有「THE JOHN WICK FIVE」字樣，代表著基努李維訂製的5只手表，此外，表蓋上也印著「THANK YOU」、「KEANU」、「JW 4」、「2021」等字樣，不但意義非凡，還展現出基努李維重情義的一面。

據報導，基努李維送的這幾只手表，是在2020年9月推出的126610LN 款式，要價7300英鎊，而且由於供應量增加，但疫情導致供應鏈中斷，這款手表目前在市面上是缺貨的，在二手市場的價格甚至是原價的一倍。

基努李維對工作 人員慷慨暖舉時有所聞，他在拍《駭客任務》系列時，傳出他認為特效與服裝小組居功厥偉，他致贈工作人員每人100萬美元答謝，還送給特技小組每人一台哈雷重機。

據說他還在聽說一名幫忙搭建場景的工人家裡出狀況後，給了對方2萬美元聖誕獎金紓困，有不少與他共事過或曾聽別人轉述的業界人士，都稱他是「好萊塢的大好人」。