不當「小甜甜」 布蘭妮怒嗆向家人討公道

布蘭妮發文怒嗆想跟家人討回公道。(路透資料照片)

布蘭妮（Britney Spears）不要再當「小甜甜」，決定變成嗆辣女，尤其她被父親監管即將在下個月12日最後判決，各方看好她將拿回自己人生與財產的自主權，但她這10多年來所受到的委屈和折磨沒有那麼容易撫平。她在社群網站 上寫道：「就算我的監管期可能會要結束，我還是希望能討回公道！」

2007年布蘭妮因有異常行為，加上和前夫打離婚官司，讓她一度精神崩潰送醫，她的父親傑米趁機向法院提出監管的要求，此後不斷申請延長，甚至前年還提出要終身監管，令布蘭妮被激起和父親對抗的決心，在這13年的監管期內，布蘭妮連想買iPad都需要父親同意，沒辦法動用任何一分自己辛苦賺來的錢，而傑米與他的監管團隊成員卻盡情花用，靠她吃香喝辣，還不顧她的身體狀況逼著她不得休息，到處巡演。

在最新發布的文章中，布蘭妮嗆道：「當你排除萬難規畫好和你愛的人一起旅遊或是吃頓午餐，卻發現他們不理你或是10分鐘以後就要離開，會不會覺得很奇怪？這是羞辱！我懂，他們只有在自己方便的時候才有空理我，現在我也沒空管他們了。我受夠了一直演德蕾莎修女，這訊息是要給我的家人看，他們對我的傷害比大家能想到更深。我才163公分，卻始終是家裡最寬大的那個人，知道這有多難嗎？」看來傑米需要皮繃緊點了。