Netflix節目冒犯跨性別族群 美脫口秀諧星願意面對面

美國脫口秀諧星戴夫夏普爾在Netflix的特輯「華麗最終回」被控煽動跨性別恐懼症，他表示願意和跨性別族群面對面，並感謝Netflix力挺。取材自Instagram

美國脫口秀諧星戴夫夏普 爾（Dave Chappelle）在Netflix 的特輯「華麗最終回」被控煽動跨性別恐懼症（transphobia），他今天表示願意和跨性別族群面對面，並感謝Netflix力挺。

法新社報導，戴夫夏普爾表示，他「十分願意」和LGBTQ （同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）族群會面。

他的「華麗最終回」（The Closer）特輯引發不滿人士上週在影音串流巨擘Netflix洛杉磯總部前抗議。示威民眾說，戴夫夏普爾拒絕和他們對話。

戴夫夏普爾今天把最近在納希維爾演出的影片上傳IG，他在影片中說：「這不是事實。倘若他們有邀請我，我會接受，儘管我不清楚我們要談些什麼。」

戴夫夏普爾在本月稍早Netflix上架的單口喜劇節目中主張「性別是事實」，並說LGBTQ族群「太過敏感」，引發他們的憤怒。

LGBTQ族群譴責「華麗最終回」，並警告對少數族群的刻版印象，恐導致真實世界的傷害。

Netflix內容長薩蘭多斯（Ted Sarandos）為節目辯護，他在遭外流的致員工電郵中說到，「螢幕上的內容不會直接轉化為現實世界的傷害」，同時表示Netflix將「支持藝術自由」。

薩蘭多斯之後雖對未能感同身受LGBTQ族群員工的痛苦表示歉意，但仍堅稱節目不該被下架，或者加註免責聲明。

戴夫夏普爾在影片中表示：「感謝上天，幸好有薩蘭多斯和Netflix，他是目前唯一沒有取消我的人。」

影片中，戴夫夏普爾對著現場歡呼的粉絲說，他現在面臨的問題和LGBTQ族群無關，而是和「公司利益」有關。他說，節目引發爭議後，他的一部即將上映的紀錄片開始遭到影展單位「取消」。

「不怪LGBTQ族群...這個族群我所認識的人都很可愛也很支持，所以我不懂怎麼會這樣。」

他表示：「致跨性別族群，我非常願意當你們的聽眾。但你們沒找我。我不會屈服於任何人的要求。」

戴夫夏普爾的最新紀錄片「無題」（Untitled），紀錄2020年夏天他在俄亥俄州郊區住家附近的戶外演出。當時適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城，以及抗議非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察以膝壓住頸部致死的示威活動如火如荼進行之際。