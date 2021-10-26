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紅髮艾德確診 曾和威廉王子夫婦聊天

記者蘇詠智／綜合報導
紅髮艾德坦承確診新冠肺炎。(路透資料照片)
紅髮艾德坦承確診新冠肺炎。(路透資料照片)

歐美流行樂壇當紅創作天王紅髮艾德（Ed Sheeran）坦承確診新冠肺炎，造成演藝圈再次震撼；紅髮艾德上周曾參加威廉王子（Prince William）設立的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮，和威廉、凱特王妃（Kate Middleton）等都曾近距離接觸，他確診也令其他來賓都陷入染疫危機。

紅髮艾德(左二)上周曾和威廉(右起)、凱特在「為地球奮鬥獎」頒獎典禮上近距離聊天...
紅髮艾德(左二)上周曾和威廉(右起)、凱特在「為地球奮鬥獎」頒獎典禮上近距離聊天。(Getty Images)

紅髮艾德的最新專輯即將推出，原本也排定了不少宣傳活動，他確診後在社群網站上宣布，目前依照英國政府的規定自我隔離，所有現場表演都只能取消，不過他會盡量完成早先排定的訪問或演出，只是改成在家裡連線進行。

美國老字號綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）為此陣腳大亂，紅髮艾德本來敲定11月6日進棚表演，現在他根本不能入境美國，就算他願意改成在家中演出，再和該節目現場連線，製作單位卻認為節目一直以來都是主打現場表演，「連線轉播」不是他們的風格，正為替代人選傷腦筋。

雪上加霜的是，紅髮艾德上周還參加「為地球奮鬥獎」頒獎典禮，不但與威廉、凱特面對面聊天，也和「酷玩」（Coldplay）站上同一舞台演出，以主演「哈利波特」（Harry Potter）系列影片成名的艾瑪華森（Emma Watson）亦是典禮嘉賓，他們都有被傳染的風險。威廉王子之前已被傳曾感染新冠肺炎，又再度捲入陰影中，「酷玩」主唱克里斯馬汀（Chris Martin）的前妻葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）也曾罹患新冠肺炎，克里斯絕對不希望自己也遭傳染。

威廉 新冠肺炎 哈利波特

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