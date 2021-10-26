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漫威英雄誰最強 男星基特哈靈頓挺永恆族

記者陳建嘉／綜合報導
基特哈靈頓與陳靜演出「永恆族」。（取材自推特）
基特哈靈頓與陳靜演出「永恆族」。（取材自推特）

漫威全新大片「永恆族」（Eternals）即將上映，這個擁有天神力量的神祕種族，會為漫威電影宇宙帶來什麼樣的新風景？最近參演該片的「冰與火之歌」（Game of Thrones）男星基特哈靈頓（Kit Harington），則毫不猶豫給出答案，「絕對是永恆族會贏」。

根據「Comicbook.com」報導，接受YouTube媒體DISH Nation訪問時，基特被問到永恆族、復仇者聯盟（The Avengers）誰比較強，他回應說：「我想說，我會支持我的團隊，當然是永恆族，對吧？永恆族這群人可是天神，擁有能擷取宇宙無限能量的超能力，他們每個人都有源自於宇宙深處的強大力量，我認為我們比復仇者聯盟更強大，我想看到那場對決。」不過基特哈靈頓在片中飾演人類Dane Whitman，在漫畫原作是「黑騎士」，基特哈靈頓又補充：「但我覺得身為人類，應該支持復仇者聯盟...因為他們在『復仇者聯盟：終局之戰』（Avengers：Endgame）救了我們，我也得保持忠誠。」

基特哈靈頓日前接受「IGN」訪問時，被問到未來若有機會，最希望與哪個超級英雄合作，他不假思索回應之前坐飛機時看了「雷神索爾：諸神黃昏」（Thor：Ragnarok），笑稱覺得片中的「石頭人」寇格很有趣，「我想跟寇格合作，我聽說這個角色是導演塔伊加維堤笛（Taika Waititi）演出的對吧，他有來首映會吧，我想去認識他」。

復仇者聯盟 漫威 導演

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