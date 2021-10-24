「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

詹姆斯麥克泰勒因前列腺癌去世，享年59歲。（取材自IMDb）

在美國 經典喜劇「六人行」（Friends）中扮演「Central Perk」咖啡 館服務員岡瑟（Gunther）的男星詹姆斯麥克泰勒（James Michael Tyler），因前列腺癌於周日晚間在洛城家中去世，享年59歲。他早先就因為重病，無法現場參與HBO Max備受矚目的「六人行：當我們又在一起」（Friends: The Reunion）特別節目的錄製，之後他在晨間節目訪談中透露自己已抗癌三年，憔悴的模樣也讓觀眾心疼。

詹姆斯麥克泰勒今年曾受訪談自己的抗癌歷程。（影片截圖）

「六人行」裡的岡瑟常常板著一張臉，但喜歡珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）扮演的瑞秋（Rachel），獨獨對她和顏悅色，還不時示好，雖非最重要主角，在全部10季、200多集中登場了150集，同樣在劇中不可或缺。

詹姆斯麥克泰勒（左）和珍妮佛安妮絲頓在「六人行」有逗趣對手戲。（取材自IMDb）

來源：TBS

前列腺癌讓詹姆斯麥克泰勒腰部以下癱瘓，他在6月訪問中稱自己原先目標是度過59歲生日，在5月底達成了，他新的目標變成藉由自己公開病況，能因此至少救到一個人。

家人表示，詹姆斯麥克泰勒走得安詳，他生前熱愛現場音樂表演，只要和他見過次就有機會變成一輩子的朋友。