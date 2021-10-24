落井下石？酸民鼓動「亞歷鮑德溫抓去關」變熱門話題

亞歷鮑德溫昔日樹敵不少，酸民們在網上串連要他趕快被抓去關。（美聯社）

資深影星亞歷鮑德溫 (Alec Baldwin)在拍攝新片「Rust」時，因道具槍擊發竟打死女攝影 指導哈欽絲(Halyna Hutchins)，也讓導演蘇扎(Joel Souza)受傷住院，成為驚動各界的大事。雖然他目前並未被視為兇嫌，外界檢討的是片場安全以及道具武器的使用規範，然而他過去鮮明的政治立場、對於時事並不忌諱發聲，早就招來一堆人的反感，尤其是不少共和黨員更視他為眼中釘，這次他出意外，剛好讓他們藉題發揮，將「送亞歷鮑德溫去坐牢」炒成了熱門的標註字眼。

亞歷鮑德溫曾經表示過很有興趣當紐約州長或是紐約市長，好萊塢也曾傳出他有意棄影從政，雖然都未成事實，他卻幾次在美國總統大選中為民主黨 的候選人站台、造勢，因此成為共和黨人厭惡的目標。就有人在推特上寫道：「好萊塢和音樂界裡的民主黨人老是光榮化槍枝暴力，但出了事他們永遠只會怪罪全國步槍協會和他們以外的所有人。」把亞歷視為娛樂圈民主黨人的代表，疾呼要送他進監牢。還有人表示大家應該用亞歷對待軍人和警察的態度來對待他、讓他被抓起來關。還有人附上他以前跟狗仔攝影起肢體衝突的照片，稱他個性又瘋狂又刻薄，早就該被關起來。

根據目前法律專家的評估，亞歷鮑德溫也許將面臨刑事指控，但應不至於被控蓄意謀殺，在此事件中幾乎看不出他有何謀殺女攝影指導的明顯意圖，可是他被控過失殺人的可能性變高，而為道具槍上膛的人必須負責，要是他真的不清楚槍裡面有實彈，就無刑事責任。