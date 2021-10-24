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小賈斯汀愛妻海莉 傷心大伯父鮑德溫片場誤殺攝影指導

記者蘇詠智／即時報導
海莉鮑德溫和丈夫小賈斯汀，常一起拍攝廣告。取材自Instagram
海莉鮑德溫和丈夫小賈斯汀，常一起拍攝廣告。取材自Instagram

資深影星亞歷鮑德溫在拍攝新片「Rust」時，因道具槍擊發竟打死女攝影指導哈欽絲，也讓導演蘇扎受傷住院。 他的姪女—小賈斯汀的妻子海莉，在社群網站上發文表示因所有被涉及此意外的人們感到心碎，向哈莉娜的家人獻上關懷，也希望蘇扎痊癒。

海莉是亞歷的小弟史蒂芬鮑德溫的女兒，昔日鮑德溫家4兄弟亞歷、丹尼爾、威廉、史蒂芬先後踏入娛樂圈，以大哥亞歷的成就最高，老3威廉也一度因主演「浴火赤子情」與「銀色獵物」等片走紅，史蒂芬則曾是「叛逆小子」角色的招牌代表之一，只有2哥丹尼爾始終星光不及其他3位兄弟。

亞歷鮑德溫和威廉鮑德溫都是民主黨熱情支持者，史蒂芬卻力挺川普，兄弟間曾經為此有所爭執，但一家人畢竟是一家人，彼此仍關心，眼看大哥出事，史蒂芬也在社群網站上發文請求大家替所有捲入此悲劇的人們祈禱，海莉也對大伯捲入這種不幸意外相當傷心。

而亞歷鮑德溫與前妻—性感女星金貝辛格所生的女兒愛爾蘭，除了也發文向哈欽絲的家人致意、祝福蘇扎早日康復外，更表示希望給爸爸一個非常緊的擁抱，大罵此時來問她想法的媒體記者很惡劣又不夠體貼，直接寫道：「給把我電話號碼透露出去的所有人，拜托趕快刪掉吧，不要再來打給我了。」

愛爾蘭鮑德溫面臨父親在片場意外殺人，想要給他更緊的擁抱。取材自Instagram
愛爾蘭鮑德溫面臨父親在片場意外殺人，想要給他更緊的擁抱。取材自Instagram
亞歷鮑德溫（左）與小弟史蒂芬雖然政治立場不同，仍互相關心。（歐新社資料照片）
亞歷鮑德溫（左）與小弟史蒂芬雖然政治立場不同，仍互相關心。（歐新社資料照片）

社群網站 威廉 亞歷鮑德溫

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