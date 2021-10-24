霍蘭德最後1部蜘蛛人 「無家日」片長2.5小時

「蜘蛛人：無家日」是湯姆霍蘭德版電影的完結。（取材自推特）

湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man: No Way Home）將於年底上映，這是他與索尼、漫威 簽署「蜘蛛人」合約的第六部電影 ，同時也是最後一部電影，根據「Comicbook.com」引用漫威內部人員的消息指出，「蜘蛛人：無家日」片長會到2小時30分，將成為系列作最長的一部電影。

若與湯姆的前兩部相比，「蜘蛛人：返校日」有2小時13分，而「蜘蛛人：離家日」則有2小時9分，將會是三部曲最長，此前的陶比麥奎爾（Tobey Maguire）版本三集，最長的只有「蜘蛛人3」的2小時19分，安德魯加菲（Andrew Garfield）版最長的則是「蜘蛛人驚奇再起：電光之戰」（The Amazing Spider-Man 2），有2小時22分。倘若「蜘蛛人：無家日」真的到2小時30分，無疑的會是近年所有「蜘蛛人」電影片長最長。

但從預告看來，如今「蜘蛛人：無家日」將以平行宇宙為主軸，已加入「奇異博士」（Doctor Strange）擔綱配角，另有其他平行時空的八爪博士（Doctor Octopus）、電光人（Electro）回歸，還有可能有「猛毒」加入，如果真的像傳言一樣，陶比麥奎爾、安德魯加菲也能穿越其他平行時空過來助陣，那麼勢必要有一定片長才能說完這故事。