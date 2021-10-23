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龐德女郎60年 珍西摩爾最紅 莫妮卡貝露琪最老

記者蘇詠智╱綜合報導
「生死關頭」珍西摩爾是演藝圈成就最高的龐德女郎之一。(取材自IMDb)
「生死關頭」珍西摩爾是演藝圈成就最高的龐德女郎之一。(取材自IMDb)

007系列電影到明年就滿一甲子，早期龐德女郎們多半是漂亮花瓶，後期被賦予比較多的個性，究竟哪些人最具代表性，又留下了難以磨滅的紀錄？

提到最經典龐德女郎，還是有很多人推崇「第七號情報員」中，一出場就只穿比基尼、從水中走出來的烏蘇拉安德絲(Ursula Andress)，不僅樹立往後007女主角的高標準，也成為影壇當紅尤物。

「第七號情報員」烏蘇拉安德絲樹立龐德女郎的高標準。(取材自IMDb)
「第七號情報員」烏蘇拉安德絲樹立龐德女郎的高標準。(取材自IMDb)

很多女星都期盼擔任龐德女郎後星運大開，卻只有極少數真的變成大牌。第8集「生死關頭」(Live and Let Die)珍西摩爾(Jane Seymour)的古典優雅美貌很突出，即使未因該片一步登天，後來卻演出了影迷至今難忘的「似曾相識」(Somewhere in Time)大紅，並以「荒野女醫情」(Dr. Quinn, Medicine Woman)成為金球獎視后。今年滿70歲的她，依舊典雅亮麗，也還持續在拍戲。

第2任龐德喬治拉贊貝(George Robert Lazenby)只演了一集「女王密使」(On Her Majesty's Secret Service)，片中卻提到龐德結婚，使得女主角黛安娜蕾(Diana Rigg)成為永遠且唯一的「龐德夫人」。黛安娜的演技也備受讚譽，年過70後還在「冰與火之歌：權力遊戲」飾演老謀深算的荊棘女王，贏得年輕觀眾喜愛。

「女王密使」黛安娜蕾是至今唯一的正牌「龐德夫人」。(取材自IMDb)
「女王密使」黛安娜蕾是至今唯一的正牌「龐德夫人」。(取材自IMDb)

近幾部龐德片一改早期愛捧新秀美女的慣例，邀請已成名女星擔任要角，義大利美豔女王莫妮卡貝露琪(Monica Bellucci)在「007：惡魔四伏」(Spectre)，和小她3歲的丹尼爾克雷格(Daniel Crag)有對手戲，登上最年長龐德女郎（50歲）寶座。

「007：惡魔四伏」莫妮卡貝露琪是史上最高齡龐德女郎。(取材自IMDb)
「007：惡魔四伏」莫妮卡貝露琪是史上最高齡龐德女郎。(取材自IMDb)

最強女殺手要算是「雷霆殺機」(A View to a Kill)裡的葛麗絲瓊斯(Grace Jones)，這位外型搶眼的黑人女星，堪稱各方砲轟是最差一集的「雷霆殺機」少數大亮點，搶走其他主角鋒頭，連「007生死交戰」都曾考慮找她回來客串。

龐德 義大利 金球獎

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