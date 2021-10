龐德女郎60年 珍西摩爾最紅 莫妮卡貝露琪最老

「生死關頭」珍西摩爾是演藝圈成就最高的龐德女郎之一。(取材自IMDb)

007系列電影到明年就滿一甲子,早期龐德 女郎們多半是漂亮花瓶,後期被賦予比較多的個性,究竟哪些人最具代表性,又留下了難以磨滅的紀錄?

提到最經典龐德女郎,還是有很多人推崇「第七號情報員」中,一出場就只穿比基尼、從水中走出來的烏蘇拉安德絲(Ursula Andress),不僅樹立往後007女主角的高標準,也成為影壇當紅尤物。

很多女星都期盼擔任龐德女郎後星運大開,卻只有極少數真的變成大牌。第8集「生死關頭」(Live and Let Die)珍西摩爾(Jane Seymour)的古典優雅美貌很突出,即使未因該片一步登天,後來卻演出了影迷至今難忘的「似曾相識」(Somewhere in Time)大紅,並以「荒野女醫情」(Dr. Quinn, Medicine Woman)成為金球獎 視后。今年滿70歲的她,依舊典雅亮麗,也還持續在拍戲。

第2任龐德喬治拉贊貝(George Robert Lazenby)只演了一集「女王密使」(On Her Majesty's Secret Service),片中卻提到龐德結婚,使得女主角黛安娜蕾(Diana Rigg)成為永遠且唯一的「龐德夫人」。黛安娜的演技也備受讚譽,年過70後還在「冰與火之歌:權力遊戲」飾演老謀深算的荊棘女王,贏得年輕觀眾喜愛。

近幾部龐德片一改早期愛捧新秀美女的慣例,邀請已成名女星擔任要角,義大利 美豔女王莫妮卡貝露琪(Monica Bellucci)在「007:惡魔四伏」(Spectre),和小她3歲的丹尼爾克雷格(Daniel Crag)有對手戲,登上最年長龐德女郎(50歲)寶座。

最強女殺手要算是「雷霆殺機」(A View to a Kill)裡的葛麗絲瓊斯(Grace Jones),這位外型搶眼的黑人女星,堪稱各方砲轟是最差一集的「雷霆殺機」少數大亮點,搶走其他主角鋒頭,連「007生死交戰」都曾考慮找她回來客串。