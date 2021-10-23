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保羅沃克女兒結婚 馮迪索「代父職」牽手進場

娛樂新聞組╱綜合報導
保羅沃克的女兒梅朵沃克(右)結婚了，馮迪索(左)代父職牽著她入場。(取材自Instagram)
保羅沃克的女兒梅朵沃克(右)結婚了，馮迪索(左)代父職牽著她入場。(取材自Instagram)

好萊塢男星保羅沃克(Paul Walker)在2013年車禍過世，消息曾引起全球關注，一轉眼當時年僅14歲的女兒梅朵沃克(Meadow Walker)如今已要嫁做人婦，保羅沃克生前的好友馮迪索(Vin Diesel)，婚禮當天特別代父職牽著梅朵緩緩步入會場，場面溫馨又感人。

梅朵沃克與男星路易斯桑頓艾倫(Louis Thornton-Allan)公開戀情距今約3個月，但兩人決定閃婚，攜手共度未來。

雖然因為疫情的緣故，男方家人無法親自到場獻祝福，而是由姑姑帕洛瑪(Paloma)負責籌畫，不過梅朵的乾爹馮迪索沒有缺席這個重要時刻，他身穿淡藍色西裝牽著梅朵進場，像是替已故好友完成心願一般。

梅朵沃克婚禮當天身上的純白婚紗是出自紀梵希的高級訂製婚紗，搭配Tiffany & Co.珠寶，戒指則是好友Eduardo Saggese的品牌Eclat Jewels，整體簡約又不失優雅氣質，和模朵纖細、秀氣的外型格外相襯。

這場戶外婚禮的男方家人因疫情無法到場，但是溫馨不減，婚禮後並有浪漫的燭光晚餐，以及海灘派對。

保羅沃克。(Getty Images)
保羅沃克。(Getty Images)

疫情 車禍 好萊塢

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