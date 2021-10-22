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MTV歐洲音樂獎 小賈入圍8獎

記者陳建嘉╱綜合報導
小賈斯汀成為MTV歐洲音樂錄影帶獎提名最大贏家。(取材自Instagram)
小賈斯汀成為MTV歐洲音樂錄影帶獎提名最大贏家。(取材自Instagram)

2021年MTV歐洲音樂錄影帶獎公布入圍名單，小賈斯汀(Justin Bieber)被提名最佳流行歌手、最佳歌曲，一舉入圍八項大獎，成為最大贏家；而他先前才拿下北美的MTV音樂錄影帶獎「最佳藝人」，如今再度獲得肯定，讓不少歐美媒體誇讚他為新生代音樂霸主。

小賈斯汀近年從偶像成功轉型，與海莉(Hayley)結婚之後，性格也越來越成熟，去年推出新專輯「Changes／我的改變」，受到樂評、網友一致好評，最近推出兩首夯曲「Peaches」、「Stay」也被肯定，後者還入圍「年度歌曲獎」。

緊追在後的則是饒舌歌手納斯小子(Lil Nas X)以及新生代天后蜜桃貓朵佳(Doja Cat)，各入圍六項大獎。英倫樂壇天王紅髮艾德(Ed Sheeran)休息兩年後，回歸樂壇推出新曲「Bad Habit」，也入圍最佳年度歌曲等五項大獎。

值得關注的是，南韓天團防彈少年團自從去年在該獎橫掃四項大獎之後，今年再度挑戰最佳樂團組合等四項提名，有望再度為南韓爭光，BLACK PINK的Lisa今年單飛出輯，也與TWICE等女團一同入圍最佳K-pop獎，成績相當耀眼。

入圍 提名 南韓

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