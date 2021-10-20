「女超人」不好惹 蓋兒加朵被導演恐嚇 勇敢反擊

蓋兒加朵不只銀幕上扮演神力女超人，拍片時碰到不公平與霸凌也會勇於發聲。（取材自ELLE）

「神力女超人」（Wonder Woman）蓋兒加朵（Gal Gadot）即將與導演 派蒂詹金斯（Patty Jenkins）再度攜手第3集，她在此系列中樹立了美貌與力量兼具的形象，私下的她也是很勇於為自己發聲。她在拍「正義聯盟」（Justice League）時面對導演喬斯威登（Joss Whedon）揚言若她不按照自己指令就要毀了她的事業，並沒有因此退卻，而是馬上採取行動讓華納高層出面解決。

蓋兒亮麗登上最新雜誌的「好萊塢 女星」專題封面，眾所周知，女性在影視界常會受到不同形式的壓迫或不公，蓋兒表示她會看情況來決定。譬如在「玩命關頭」（The Fast and the Furious）系列之後，她一直不停試鏡，試到自己都想放棄，此時突然接到「神力女超人」的通知，就算她小時候沒看過影集版，也對漫畫題材不一定感興趣，卻知道要緊緊把握這個女性難得挑大梁的機會。

首集片酬只給她30萬美元，她已經非常感恩，但當片子全球票房破8億美元，續集再要找她，片酬就得開出合理的數字，外界推估至少比首集漲了30倍，她笑道：「就像玩牌，我手上的好牌可變多了。」

「復仇者聯盟 」（ The Avengers）導演喬斯威登在接手執導「正義聯盟」時，逼她非講一些她覺得不OK的對白，她嗆道：「如果我是個男的，我也會用同樣方法反擊，但我若是男性，他敢這樣對我嗎？我不知道。我的正義感卻是非常強烈。」是男人就不該這麼做，「神力女超人」並不好惹。