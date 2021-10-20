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子女喜歡漫威 裘莉加入「永恆族」

記者陳建嘉／綜合報導
裘莉(左三)帶著子女麥鐸斯(左起)、薇薇安、諾克斯、夏蘿及扎哈拉出席「永恆族」首映。（美聯社）
裘莉(左三)帶著子女麥鐸斯(左起)、薇薇安、諾克斯、夏蘿及扎哈拉出席「永恆族」首映。（美聯社）

漫威大片「永恆族」（Eternals）19日在洛杉磯舉辦首映，這是安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）首次演出的超級英雄電影，她在首映會上帶著小孩麥鐸斯、薇薇安、諾克斯、夏蘿以及扎哈拉出席，被問到為何願意加入漫威，她爽快回應「因為家人，我喜歡我的角色聖娜，她是個無怨無悔為家人奮戰的勇者」。

裘莉先前受訪時，就提到她的小孩們都是漫威電影的粉絲，「孩子們很開心，能看到他們的媽媽能扮演這麼強大的角色，這讓我很感動」，她在片中飾演永恆族的女戰士「聖娜」，她形容這個角色有著脆弱的陰暗面，但同時也是個積極求生的勇者，「我努力獻給漫威電影宇宙一個好角色，這是他們應得的聖娜」。

裘莉以一身米色禮服優雅出席，現場有眼尖影迷發現，裘莉的女兒扎哈拉穿著的銀色亮片薄紗裝，是裘莉在2014年在奧斯卡頒獎典禮上曾穿過的禮服，被猜測是裘莉修改後給女兒當作紀念，讓首映現場顯得格外溫馨。

導演趙婷(左)、馬東石在「永恆族」記者會上開心合影。（路透）
導演趙婷(左)、馬東石在「永恆族」記者會上開心合影。（路透）

南韓男星馬東石在「永恆族」飾演堅毅的守護者「吉爾伽美什」，他說自己曾在南韓演過上百部影劇，但這是他第一部好萊塢電影，「我真的非常榮幸，尤其是能與裘莉、莎瑪海耶克（Salma Hayek）合作」，莎瑪在旁也立刻誇讚他是「最好的夥伴」。

導演趙婷今年初甫以「游牧人生」（Nomadland）拿下奧斯卡最佳導演獎，此次執導「永恆族」並出席首映，一改先前的樸素扮相，還在紅毯上不時開心比Ya跟影迷互動，漫威影業總裁凱文費吉更當場告白「我一直是妳的粉絲，這次終於可以跟妳合作了」，逗得她哈哈大笑。

華裔女星陳靜此次擔綱演出「永恆族」，在片中有吃重戲分，她感性向所有漫威影迷致謝，「希望這部電影能讓你們喜歡」。

裘莉 漫威 電影

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