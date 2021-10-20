我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

蝙蝠俠在他家是禁片…喬治柯隆尼：我演的太爛

記者蘇詠智／綜合報導
喬治柯隆尼對於自己最不滿意的影片到現在還是很有怨言。（路透資料照片）
喬治柯隆尼對於自己最不滿意的影片到現在還是很有怨言。（路透資料照片）

導演全才的喬治柯隆尼（George Clooney），多年下來始終是好萊塢最有影響力的大哥級人物之一，但他卻也有自己引以為恥、最後悔拍的影片，就是「蝙蝠俠4：急凍人」（Batman & Robin），多年來他不只一次公開坦承該片很糟糕、自己的表現也很差，甚至在各大場合自嘲這一次的失敗經驗，然而時間過這麼久，他還是沒辦法對這部片消除怨氣，直到現在都還直呼真的很討厭蝙蝠裝上的乳頭。

喬治柯隆尼在「蝙蝠俠4：急凍人」的演出糟到自己完全不願再重看。圖／摘自imdb
喬治柯隆尼在「蝙蝠俠4：急凍人」的演出糟到自己完全不願再重看。圖／摘自imdb

喬治的妻子艾莫（Amal Alamuddin）曾透露，有一部片是絕對禁止在他們家播映，果不其然正是「蝙蝠俠4：急凍人」，喬治一度稱自己重看這部片都會感到身體上的痛苦，顯然那次經驗真的不堪回首。喬治認為自己徹底弄砸這角色，因而近來DC新片「閃電俠」（The Flash）大玩平行宇宙，邀來電影版老牌蝙蝠俠米高基頓( Michael Keaton )，與「正義聯盟」（Justice League）裡的班艾佛列克（Ben Affleck）一起加入，卻沒有要找回喬治，他也很理解：「我演得太爛，他們根本不想讓我離片場太近。」

喬治柯隆尼在「蝙蝠俠4：急凍人」的演出糟到自己完全不願再重看。圖／摘自imdb
喬治柯隆尼在「蝙蝠俠4：急凍人」的演出糟到自己完全不願再重看。圖／摘自imdb

導演 班艾佛列克 電影

上一則

張杰摔傷後首次現身機場 手指纏滿繃帶

下一則

周星馳「爺孫戀」獲澄清 17歲落選港姐：只是朋友

延伸閱讀

畢生恥辱 喬治柯隆尼超恨自己的蝙蝠俠 禁止在家播放

畢生恥辱 喬治柯隆尼超恨自己的蝙蝠俠 禁止在家播放
因為當年這件事 珍妮佛洛佩茲拒幫喬治柯隆尼造勢

因為當年這件事 珍妮佛洛佩茲拒幫喬治柯隆尼造勢
芝大教授批大學選才惹議 被MIT取消演說

芝大教授批大學選才惹議 被MIT取消演說
俄迎睽違一世紀皇家婚禮 高顏值新世代皇室成員出列

俄迎睽違一世紀皇家婚禮 高顏值新世代皇室成員出列

熱門新聞

王菲與15歲女兒李嫣。取材自微博

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

2021-10-16 08:22
各方好奇湯姆克魯斯到底為何變得跟以前很不一樣。（美聯社）

阿湯哥為何慘變腫臉大叔？雜誌爆：不是整形而是「它」

2021-10-12 23:32
劉德華（左）曾在機場護妻，右為朱麗倩。（本報資料照片）

劉德華妻朱麗倩36年前選美嫩照被挖出 水汪大眼超放電

2021-10-11 23:07
「快樂大本營」節目奠定了湖南衛視的老大哥地位。（取材自微博）

「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了

2021-10-09 19:57
16歲的任晴佳開始展現小女人一面。（取材自Instagram）

任達華16歲女兒180公分高 變身性感小女人

2021-10-11 02:22
楊冪被指匆匆走上紅毯救場，連頭上的白紗都沒得及戴上。（取材自微博）

楊冪臭臉救場 妝髮做一半走紅毯

2021-10-14 02:28

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨