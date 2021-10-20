蝙蝠俠在他家是禁片…喬治柯隆尼：我演的太爛

喬治柯隆尼對於自己最不滿意的影片到現在還是很有怨言。（路透資料照片）

編導演 全才的喬治柯隆尼（George Clooney），多年下來始終是好萊塢最有影響力的大哥級人物之一，但他卻也有自己引以為恥、最後悔拍的影片，就是「蝙蝠俠4：急凍人」（Batman & Robin），多年來他不只一次公開坦承該片很糟糕、自己的表現也很差，甚至在各大場合自嘲這一次的失敗經驗，然而時間過這麼久，他還是沒辦法對這部片消除怨氣，直到現在都還直呼真的很討厭蝙蝠裝上的乳頭。

喬治柯隆尼在「蝙蝠俠4：急凍人」的演出糟到自己完全不願再重看。圖／摘自imdb

喬治的妻子艾莫（Amal Alamuddin）曾透露，有一部片是絕對禁止在他們家播映，果不其然正是「蝙蝠俠4：急凍人」，喬治一度稱自己重看這部片都會感到身體上的痛苦，顯然那次經驗真的不堪回首。喬治認為自己徹底弄砸這角色，因而近來DC新片「閃電俠」（The Flash）大玩平行宇宙，邀來電影 版老牌蝙蝠俠米高基頓( Michael Keaton )，與「正義聯盟」（Justice League）裡的班艾佛列克 （Ben Affleck）一起加入，卻沒有要找回喬治，他也很理解：「我演得太爛，他們根本不想讓我離片場太近。」