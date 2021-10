哈利波特只找英倫演員 羅賓威廉斯想軋一角被拒絕

羅賓威廉斯傳出曾想爭取在「哈利波特」系列扮演路平教授。(路透資料照片)

JK羅琳(J.K. Rowling)在紅遍全球的「哈利波特 」(Harry Potter)系列小說搬上大銀幕時,要求所有要角都必須由英倫演員來扮演,因此美國大牌都很難在這系列裡軋上一角,包括曾紅極一時、並與首兩集導演克里斯哥倫布(Chris Columbus)合作過好幾次的羅賓威廉 斯(Robin Williams)。

羅賓威廉斯曾主演過一堆老少咸宜的票房大片,像是「窈窕奶爸」(Mrs. Doubtfire)、「野蠻遊戲」(Jumanji)等,他不只大人與小孩都喜愛,也能夠靠個人號召力拉抬影片賣座數字,應該會是片商很樂意讓他加入的人選。無奈「哈利波特」的主要角色是英倫演員的專利,除了極少數不是來自英國 的角色之外,絕大多數都留給了當地的藝人,也才有「英國名演員幾乎都拍過『哈利波特』」的業界笑話。

克里斯哥倫布近日透露,羅賓威廉斯來跟他談過想在「哈利波特」第3集「阿茲卡班的逃犯」(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)飾演路平教授,克里斯只好回答:「他們只要英國演員,我什麼忙也幫不上。」他坦言要拒絕羅賓,對他來說真的是很艱難的一件事,最後他也沒有再執導第3集。除了路平之外,羅賓也曾經爭取扮演海格,一樣因為是美國人,並沒有被考慮。

雖然後來扮演路平一角的坎城影帝大衛休利斯(David Thewlis),表現受到書迷與觀眾的高度讚賞,有可能羅賓也難演得更好,卻還是有不少粉絲好奇,若由羅賓來扮路平會是啥情況?但大家永遠都不會知道答案了。