哈利波特只找英倫演員 羅賓威廉斯想軋一角被拒絕

羅賓威廉斯傳出曾想爭取在「哈利波特」系列扮演路平教授。（路透資料照片）

JK羅琳（J.K. Rowling）在紅遍全球的「哈利波特 」（Harry Potter）系列小說搬上大銀幕時，要求所有要角都必須由英倫演員來扮演，因此美國大牌都很難在這系列裡軋上一角，包括曾紅極一時、並與首兩集導演克里斯哥倫布（Chris Columbus）合作過好幾次的羅賓威廉 斯（Robin Williams)。

羅賓威廉斯曾主演過一堆老少咸宜的票房大片，像是「窈窕奶爸」（Mrs. Doubtfire）、「野蠻遊戲」（Jumanji）等，他不只大人與小孩都喜愛，也能夠靠個人號召力拉抬影片賣座數字，應該會是片商很樂意讓他加入的人選。無奈「哈利波特」的主要角色是英倫演員的專利，除了極少數不是來自英國 的角色之外，絕大多數都留給了當地的藝人，也才有「英國名演員幾乎都拍過『哈利波特』」的業界笑話。

克里斯哥倫布近日透露，羅賓威廉斯來跟他談過想在「哈利波特」第3集「阿茲卡班的逃犯」（Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）飾演路平教授，克里斯只好回答：「他們只要英國演員，我什麼忙也幫不上。」他坦言要拒絕羅賓，對他來說真的是很艱難的一件事，最後他也沒有再執導第3集。除了路平之外，羅賓也曾經爭取扮演海格，一樣因為是美國人，並沒有被考慮。

雖然後來扮演路平一角的坎城影帝大衛休利斯（David Thewlis），表現受到書迷與觀眾的高度讚賞，有可能羅賓也難演得更好，卻還是有不少粉絲好奇，若由羅賓來扮路平會是啥情況？但大家永遠都不會知道答案了。