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萬聖節看血腥片是王道 潔美李寇蒂斯殺出好票房

娛樂新聞組／綜合報導
潔美李寇蒂斯主演的「月光光新慌慌：萬聖殺」殺出好票房。（Getty Images）
潔美李寇蒂斯主演的「月光光新慌慌：萬聖殺」殺出好票房。（Getty Images）

萬聖節將至，與死亡、血腥有關的影片果然殺出好票房，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據顯示，搶下北美第一的是開片進帳5040萬美元的「月光光新慌慌：萬聖殺」（Halloween Kills）。

媒體報導，「月光光新慌慌：萬聖殺」3天的表現，登上COVID-19疫情期間首周末票房最高的恐怖片，超越「噤界II」（A Quiet Place Part II）第一個周末賺進的4750萬美元。

此外，「月光光新慌慌：萬聖殺」在院線、影音串流服務Peacock同步上映，是迄今雙軌播映表現最佳的一部片。

「月光光新慌慌：萬聖殺」是2018年「月光光新慌慌」（Halloween）的續集，兩片都是經典「月光光心慌慌」系列片，由女星潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）飾演主人翁。

票房第2的是上周冠軍片、最新龐德系列電影「007：生死交戰」（No Time to Die），進帳2430萬美元，比上星期遜色許多。

超級英雄片「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage）站上第3名的位置，票房1650萬美元。動畫片「阿達一族2」（The Addams Family 2）排第4，收入720萬美元。

導演雷利史考特（Ridley Scott）新片「最後的決鬥」（The Last Duel）雖有麥特戴蒙（Matt Damon）、亞當崔佛（Adam Driver）和班艾佛列克（Ben Affleck）同台飆戲，上映首周仍僅有平淡的480萬美元進帳，排名第5。

而排名第6至第10的影片依序為：「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），350萬美元；「脫稿玩家」（Free Guy），68萬美元；「羊懼」（Lamb），54.3萬美元；「糖果人」（Candyman），46萬美元；「親愛的艾文漢森」（Dear Evan Hansen），41萬美元。

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