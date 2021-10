萬聖節看血腥片是王道 潔美李寇蒂斯殺出好票房

潔美李寇蒂斯主演的「月光光新慌慌:萬聖殺」殺出好票房。(Getty Images)

萬聖節將至,與死亡、血腥有關的影片果然殺出好票房,北美院線聯盟(Exhibitor Relations)數據顯示,搶下北美第一的是開片進帳5040萬美元的「月光光新慌慌:萬聖殺」(Halloween Kills)。

媒體報導,「月光光新慌慌:萬聖殺」3天的表現,登上COVID-19疫情 期間首周末票房最高的恐怖片,超越「噤界II」(A Quiet Place Part II)第一個周末賺進的4750萬美元。

此外,「月光光新慌慌:萬聖殺」在院線、影音串流服務Peacock同步上映,是迄今雙軌播映表現最佳的一部片。

「月光光新慌慌:萬聖殺」是2018年「月光光新慌慌」(Halloween)的續集,兩片都是經典「月光光心慌慌」系列片,由女星潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)飾演主人翁。

票房第2的是上周冠軍片、最新龐德系列電影「007:生死交戰」(No Time to Die),進帳2430萬美元,比上星期遜色許多。

超級英雄片「猛毒2:血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage)站上第3名的位置,票房1650萬美元。動畫片「阿達一族2」(The Addams Family 2)排第4,收入720萬美元。

大導演 雷利史考特(Ridley Scott)新片「最後的決鬥」(The Last Duel)雖有麥特戴蒙(Matt Damon)、亞當崔佛(Adam Driver)和班艾佛列克(Ben Affleck)同台飆戲,上映首周仍僅有平淡的480萬美元進帳,排名第5。

而排名第6至第10的影片依序為:「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),350萬美元;「脫稿玩家」(Free Guy),68萬美元;「羊懼」(Lamb),54.3萬美元;「糖果人」(Candyman),46萬美元;「親愛的艾文漢森」(Dear Evan Hansen),41萬美元。