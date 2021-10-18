死侍宣告放大假 妻諷學米高肯恩

布蕾克萊佛莉（左）與萊恩雷諾斯夫妻間平日互動就頗為搞笑。（取材自Instagram）

以主演「惡棍英雄：死侍」（Deadpool）受到觀眾喜愛的萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），這兩年疫情 期間，還能夠含推出加拍攝共有5、6部作品，工作量相當大，也因此他與妻子布蕾克萊佛莉（Blake Lively）老是被八卦刊物指婚姻出問題、恐有婚變危機，不過兩人都沒有被影響心情，還常公開在社群網站 上搞笑互動。

近日萊恩發布圖文，表示與威爾法洛（Will Ferrell）合作的新片「Spirited」終於殺青，他實在不確定自己是否已經準備好可以答應接拍挑戰性這麼大的影片，甚至是在三年之前。不過能夠唱歌、跳舞又跟威爾法洛一起玩沙盒遊戲，讓他很多夢想都成真了，而且這也是他和奧斯卡 最佳女配角得主奧妲薇亞史賓賽（Octavia Spencer）第二次合作。萊恩感嘆這年頭做人友善和有才華一樣重要，很慶幸這次拍這部片和一群兩者兼具的人員攜手，會懷念每一秒鐘跟他們共事的時光，這正是暫停拍片、好好放個假的最佳時機。

粉絲都對此圖文迴響熱烈，除了祝福萊恩休假時間快樂、好好把精氣神都養回來，卻也心知肚明這表示回歸漫威娘家的「死侍3」要跟大家見面的時間恐又要往後延了。不過，最佳反應來自萊恩的妻子布蕾克萊佛莉，她回道：「米高肯恩先這樣做了喔。」暗指在「黑暗騎士」（The Dark Knight）系列扮演蝙蝠俠管家阿福的英國資深影帝米高肯恩（Michael Caine），在日前訪問中透露自己可能不會再演戲，引發各方懷疑他息影，然而米高已經又改口，而萊恩會要休息多久，各方也在拭目以待。