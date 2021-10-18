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派瑞絲要出嫁 布蘭妮重獲新生

記者蘇詠智／綜合報導
派瑞絲希爾頓與卡特羅姆伊傳下個月11日結婚。（取材自Instagram）
派瑞絲希爾頓與卡特羅姆伊傳下個月11日結婚。（取材自Instagram）

昔日時常登上八卦刊物版面的幾大招牌「惡女」，包括派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）、琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）、布蘭妮（Britney Spears）等，隨著年屆不惑或是已經接近這個歲數，無法再像以往任性、狂放，都要開始邁入人生新的階段。

從豪門千金變成外界眼中的浮誇腦殘女，派瑞絲希爾頓的一舉一動永遠受到外界關注，她曾經幾度訂婚又跳票，和現任未婚夫卡特羅姆伊卻可望修成正果。根據專門報導明星與名人動態的Page Six，派瑞絲和卡特傳已寄發婚禮預告，請親朋好友們空出時間參加婚禮，該網站稱日期就定在下月11日；還稱宴客地點會在派瑞絲祖父擁有的比佛利山莊近郊豪宅。和她前幾任未婚夫最大的不同，卡特身家和她一樣豐厚，彼此都是「豪門」，相處起來更沒距離。

布蘭妮坦言怕全面恢復自主後有可能再犯錯。（取材自Instagram）
布蘭妮坦言怕全面恢復自主後有可能再犯錯。（取材自Instagram）

從各方喜愛的「小甜甜」變成言行失控的兇惡「瘋女」，布蘭妮才快要40歲已經歷過許多人一生都沒碰過的高低起伏，她即將告別父親監管一切的生活，坦言其實有點害怕，擔心自己又再犯錯，尤其狗仔隊試圖驚嚇她，甚至在她開車回家路上突然跳出來，她懷疑他們想拍到她又再度做出瘋狂之舉。

布蘭妮在社群網站上發表長文說出真心話，狗仔隊這樣對她是在4個月之前開始，她才拿回自己汽車的鑰匙，經過了13年被監管的生活之後，她認為自己沒有做過任何值得被剝奪自主權13年的事，這樣的體制真的令她感到惡心，她希望自己是活在別的國家。雖然這麼多年下來，觀眾終於明白自身也是惡意媒體逼垮布蘭妮的幫兇，但她的新生活顯然也不一定一帆風順，還是有很多人虎視眈眈等著她再踏錯一步，仍不能完全輕鬆自在。

至於曾是行情看好少女偶像卻大頭症、負面新聞一堆而自毀前途的琳賽蘿涵，不僅接下Netflix新片，還開始做Podcast節目，大動作重返演藝圈。八卦刊物早先稱她落魄到要靠親友接濟，難怪她會努力想振作，要讓看扁她的人服氣。

琳賽蘿涵積極重回演藝圈，除了要拍新片外還推出Podcast節目。（取材自Inst...
琳賽蘿涵積極重回演藝圈，除了要拍新片外還推出Podcast節目。（取材自Instagram）

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