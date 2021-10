離婚雖然卡卡 裘莉出書獻大愛 小布換和「她」搭配

安琪莉娜裘莉在洛杉磯舉辦簽書會。圖/摘自IG

布萊德彼特 (Brad Pitt)與安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)婚變超過5年、離婚協議還在慢慢拖,但彼此的生活腳步可沒停下來,各自忙著新計畫。裘莉在婚變後似乎票房吸引力也打了折扣,她期待靠著半個月後將上映的漫威 大片「永恆族」扭轉情勢,除此之外,她也和兒少權利律師合作寫了新書「 Know Your Rights And Claim Them: A Guide for Youth」(直譯:認市你的權利並且宣示它:給年輕人的指引)再次向世人強調她一向關心青少年權益與關懷弱勢。

裘莉為了宣傳這本新書,特別出席在洛杉磯的簽書會,雖然在為讀者簽名時記得戴上口罩、免得造成彼此健康上的疑慮,但當她自己一個坐在書桌前,沒有忘記要拍一張對著鏡頭露出笑容的美照發布在社群網站上,還在搭配的文字中表示她深深為處在全球各大前線因人權而掙扎的年輕人們感到被啟發,他們不管是要保護環境還是對抗不公或歧視,這些都是大人們應該去做卻都沒有成功落實的工作,孩子們卻勇於面對。而在全球各地難民營或衝突區,都有一堆孩子要承受大人們錯誤決定的後果。要是年輕人能夠有動力、能力或是知識為自己發聲,他們就能改變年輕人和成年人的生活,讓社會變得更平等。

即便外界都更關心裘莉在公益活動以外的生活,特別是她的感情發展,她仍然沒有放棄想要讓世界變得更平等、更好的努力。早先她在離婚條件談判中執意不願給布萊德彼特共同監護權,很多人不諒解,她的形象也下滑,碰上幾部作品由於各種原因在票房表現在都不如預期,她勢必要趕快重振雄風,不過「永恆族」是漫威的新故事,她又不是全片的要角,能否讓她行情再攀高?還有待觀察。

倒是布萊德彼特在離婚大戰中,形象幾乎沒受什麼打擊,還是穩坐影壇天王寶座。他明年將有不只一部新作推出,巧的是包括「子彈列車」和「Lost City of D 」都要攜手他認識多年卻從未曾幕前合作的珊卓布拉克(Sandra Bullock),前者是珊卓為擔任主角的他跨刀,後者是他替珊卓掛帥的片子客串助陣,彷彿要一口氣彌補彼此之前在銀幕上互相錯過的30年,一次追趕回來。