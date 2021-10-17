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人前強顏歡笑 班艾佛列克私下又瘦又疲憊

記者蘇詠智／綜合報導
班艾佛列克被爆料在人前強顏歡笑，私下身心俱疲。（路透資料照片）
班艾佛列克被爆料在人前強顏歡笑，私下身心俱疲。（路透資料照片）

自從4月和舊愛珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）被傳復合，班艾佛列克（Ben Affleck）就成了娛樂報導的閃亮焦點，與珍妮佛更從不公開到超級公開，甚至前後兩度在他新片「最後的決鬥」（The Last Duel）歐美、美國首映會上又親又抱製造話題。然而如此搶鋒頭的背後，八卦刊物卻指班其實在人前強顏歡笑，私下又瘦又疲憊，親友都怕他又要撐不住而崩潰。

珍妮佛洛佩茲（左）與班艾佛列克大方在公眾眼前曬恩愛。（歐新社資料照片）
珍妮佛洛佩茲（左）與班艾佛列克大方在公眾眼前曬恩愛。（歐新社資料照片）

過去班艾佛列克曾幾度進勒戒所試圖擺脫酒癮，曾經因為酗酒而陷入人生最灰暗的時刻，不僅事業受到影響，連家庭也因此產生變故，和珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）的婚姻也走不下去。經過了一番努力，他才逐漸回到常軌，在與珍妮佛洛佩茲復合後，也受到她不少正能量的影響，理論上生活應該是愈來愈健康、順利，可是「In Touch」雜誌稱他一離開外界關注、回到自己的世界，就馬上又沒有那種閃亮的神采，和公眾眼前有如「雙面人」，就是這樣讓關心他的親友很擔憂。

「In Touch」指班艾佛列克目前還沒有徹底戒掉賭博，也還和幾位被認為有不良影響的友人來往，成為愛他的人眼中的隱憂。珍妮佛洛佩茲自然是最不敢掉以輕心的，很在意他會不會又再度被心魔打倒，時時刻刻都盯他盯很緊。但專門打臉八卦的網站，稱班艾佛列克明明在近期的首映活動都是談笑風聲、甚至自承目前非常愉快，八卦雜誌提不出他是「雙面人」的有力證據。

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 八卦

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