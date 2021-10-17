家裡老是搞不定 西恩潘29歲嫩妻主動喊離婚

西恩潘去年7月才和澳洲女星萊拉喬治（右）結為夫妻，不到一年半，萊拉就主動訴請離婚。（Getty Images）

曾和瑪丹娜 （Madonna）、羅蘋萊特（Robin Wright）結婚都以離婚收場的奧斯卡影帝61歲的西恩潘（SEAN Penn），去年7月和小他32歲、出身自演藝世家的澳洲 女星萊拉喬治（Leila George）結為夫妻，不到一年半，萊拉就已主動訴請離婚，顯然西恩即便年過耳順，在婚姻這門課還沒辦法高分過關。

西恩潘兩位前妻都和自己年歲相近，但後來與一堆年紀小一大截的女性傳緋聞，甚至包括思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）與莎莉賽隆（Charlize Theron），可是她們都沒能和他修成正果，他最後情定「MIB星際戰警」（Men in Black）文森唐諾佛利歐（Vincent D'Onofrio）和「無罪的罪人」（人Presumed Innocent）葛莉塔史卡琪所生的女兒萊拉，不管從演藝圈輩分或是彼此年齡，都是不折不扣的「父女配」。

據西恩的友人透露，他和萊拉交往後一度分手，發現自己不能失去她又再想辦法將她挽回，於新冠肺炎疫情 最烈時低調結婚，之後一起在家隔離又使彼此感情更堅定。隨著疫情在歐美看似好轉，西恩與萊拉的緣分反而到了盡頭，「眾生相」報導，是萊拉主動遞送離婚文件，也讓她和西恩的婚姻成了西恩生命中最短的一段，分手的原因尚未被揭露。

在西恩潘年輕氣盛時，和同樣性格好強的瑪丹娜不時有爭吵，因而風雨不斷，甚至傳過他對她動粗，這樣子的婚姻都還撐了4年，雖然當時鬧得不愉快，日後西恩潘和瑪丹娜再相見，竟還是可以開心談笑，離異後反倒還能做朋友。西恩與萊拉的婚姻不只更早結束，分手後彼此還不一定能共處一室，也是讓外界始料未及。