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離婚生效、財產對分 「變形金剛」女恢單

記者蘇詠智／綜合報導
梅根福克斯（左）和布萊恩奧斯汀葛林離婚生效。（路透資料照片）
梅根福克斯（左）和布萊恩奧斯汀葛林離婚生效。（路透資料照片）

首代「變形金剛」（Transformers）女主角梅根福克斯（Megan Fox），和「飛越比佛利」（Beverly Hills）布萊恩奧斯汀葛林（Brian Austin Green）在一起超過10年，一度鬧婚變，卻又在懷了第3個兒子後復合，最終依舊沒辦法天長地久。梅根早就跟饒舌歌手「機關槍凱利」（Machine Gun Kelly）打得火熱，四處公開曬恩愛，近日她與布萊恩的離婚也確定生效。由於他們並沒有婚前協定，財產將對半分，彼此都沒有意見。

梅根福克斯很年輕就跟大自己10多歲的布萊恩交往，外界總好奇為何正當紅、前途看好的她，會願意和一位已過氣的昔日偶像在一起，還生了3個兒子？梅根也曾一度真的想要離開布萊恩，當時大家都認定他們婚是離定了，哪知她沒有搬離共同居住的家，後來更被目擊大肚子，各方又開始追查「誰是孩子的爸」，直到後來她和布萊恩才坦承彼此又有了愛的結晶，實在難分難捨。

可是梅根在結婚10年之後，真的徹底看開了，布萊恩再也沒辦法挽回她的心，她也交出離婚申請，旋即與合作拍MV結識的「機關槍凱利」高調交往，她甚至還在出席MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮時穿上看似全裸的超大膽透明服裝現身，表示男友要她怎麼穿她就怎麼穿，讓「公開曬恩愛」又到了一種新的境界。布萊恩當然也沒閒著，同樣也已經有新歡，與「舞林群星會」專業舞蹈老師莎娜伯吉斯（Sharna Burgess）正約會中，所以和梅根一樣不想讓離婚程序拖太久，才會對財產分配方式很乾脆的接受。

在梅根剛走紅時，曾被形容美豔外表有安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）的味道，目前好萊塢紅星離婚最曲折的正好就是布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉，距離婚變已經超過5年，財產分配方式還沒談妥，孩子們的監護權更為棘手，男方一定要拿到共同監護，女方打死不給，有可能還得再拖上好幾年、甚至到孩子們都已經成年不用靠爸媽之後才能拍板定案。

梅根 裘莉 布萊德彼特

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