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曾想輕鬆當作家 88歲米高肯恩傳息影

記者蘇詠智／綜合報導
米高肯恩在訪問中透露息影之意，但公關否認。（路透資料照片）
米高肯恩在訪問中透露息影之意，但公關否認。（路透資料照片）

88歲英國資深演技派巨星米高肯恩（Michael Caine），日前為新片「Best Sellers」接受訪問時，表示這部片可能是他的最後一部，引發外界揣測這是他的「息影宣言」。他從影超過一甲子，年輕時擅演風流型男，年長後則改扮各種不同性格的長輩，尤其以「黑暗騎士」(The Dark Knight)系列中蝙蝠俠的老管家「阿福」一角最為年輕觀眾熟知，不過公關人員已否認。

米高肯恩身材高大，雖然初入影壇後並未瞬間大紅大紫，卻在1960年代成了英倫電影界炙手可熱的王牌小生，尤其「風流奇男子」(Alfie)、「神偷艶賊」(Gambit)、「大淘金」(The Italian Job)等名作，日後都被重拍，他的角色都是由裘德洛(Jude Law)、柯林佛斯(Colin Firth)、馬克華柏格（Mark Wahlberg）等型男接演，不難看出他當初在影壇的定位何在。他的演技實力亦受稱道，曾以「漢娜姊妹」(Hannah and Her Sisters)與「心塵往事」(The Cider House Rules)兩次抱回奧斯卡最佳男配角獎，進入21世紀更在「麻辣女王」(Miss Congeniality)、「出神入化」(Now You See Me)等片擔任搶眼綠葉，始終沒有停下拍片腳步。

然而他在「Best Sellers」訪問中坦言：「我兩年多沒開工了。因為脊椎出問題，影響到腿不太能好好走路。然後我寫的書好像已經出版還蠻成功。現在我不會說我是演員，而是一個作家，這樣很棒。因為當演員你必須早上6點半起床到片場，可是當作家，不用下床就能開始寫了。我想這是我最後一部片，我也差不多快兩年沒接到邀約了，不僅沒什麼人拍我想演的片子，也沒多少劇本會讓88歲的人當主角，對吧？」

公關人員則表示他還沒有要徹底退出幕前。

奧斯卡 電影 英國

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