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有帥回來嗎？腫臉嚇到粉絲 湯姆克魯斯照樣出門開飛機

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯照常去上飛機駕駛課。（取材自Page Six）
湯姆克魯斯照常去上飛機駕駛課。（取材自Page Six）

曾經是「凍齡神話」、好萊塢永遠的男神湯姆克魯斯（Tom Cruise），之前和養子康納在舊金山看棒球，意外被媒體拍到臉腫一大圈、昔日帥氣減少大半的驚人模樣，粉絲驚呼：「這真的是他嗎？」外界也在討論他到底是否微整形過頭以至於臉型大變。雖然身處風暴中心，湯姆克魯斯仍然平靜以對，所有行程未受影響，還照常在洛杉磯上飛機駕駛課。一般預期，可能是在為即將拍攝的「不可能的任務8」作準備。

向來工作第一的湯姆克魯斯，不會不知道外界已經為他的臉吵翻天，但他仍沒有躲躲藏藏，繼續去學開飛機，面對狗仔攝影的鏡頭也照樣沒把臉遮起來，從最新的偷拍照看來，他的臉形固然還未完全消腫，已經比在棒球場那時恢復不少以往的俊帥，顯然在未來的新片中，他依舊還能夠以帥氣的面貌出現。

這其實不是湯姆克魯斯第一次被懷疑「變臉」，早在5年前他受邀擔任「英國奧斯卡」—英國影藝學院電影獎頒獎典禮的嘉賓、把大獎頒給「神鬼獵人」導演亞利安卓岡札雷伊納瑞圖和男主角李奧納多狄卡皮歐時，就被人質疑怎麼眼睛突然瞇到只剩細縫，跟之前的樣子已經不同了，認為他應該在臉上動了手腳。那時的爭議隨著後來他在片中與出席活動時再度帥回來就不了了之，現在他已經59歲，有可能需要花再多一點時間才能讓臉恢復，粉絲不妨耐心等待。

湯姆克魯斯（右）5年多前就被懷疑有「變臉」。（路透資料照片）
湯姆克魯斯（右）5年多前就被懷疑有「變臉」。（路透資料照片）
湯姆克魯斯這張看棒球的照片嚇到全球各地的影迷。（美聯社資料照片）
湯姆克魯斯這張看棒球的照片嚇到全球各地的影迷。（美聯社資料照片）
湯姆克魯斯去年在羅馬拍「不可能的任務7」時仍然帥氣。（路透資料照片）
湯姆克魯斯去年在羅馬拍「不可能的任務7」時仍然帥氣。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 英國 導演

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