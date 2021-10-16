睽違6年回歸 愛黛兒新歌唱婚變心情

愛黛兒新專輯封面照片，頗有戲劇感。（圖：索尼音樂提供）

英國鐵肺歌姬愛黛兒（Adele）繼2015年推出葛萊美 獎專輯「25」後，睽違6年發布眾所期待的新專輯「30」，日前率先發布的第一首歌Easy On Me描述她的婚變心境，立刻引起粉絲熱烈迴響。

歌曲正式登場後，也讓她在各大社群 平台皆成熱門話題，Instagram貼文一小時內累計百萬點閱，為她這張離婚後剖析自我恢復心路歷程的第4張專輯成功暖身，11月19日全球同步推出後的成績更是備受期待。

愛黛兒在「Easy On Me」MV，找來「親愛媽咪」加拿大知名俊帥男同志導演 札維耶多藍操刀，拍攝地點同為6年前兩人合作「Hello」MV的房子，從開頭的黑白到中間換成全彩的畫面，象徵她揮別這6年間的痛苦歲月，又輕輕唱著述說自己已隨遇而安。

導演札維耶提到再度與愛黛兒合作的想法：「這是一個慶祝我們都已進化，以及我們如何對於摯愛的主題保持信任的機會。雖然一切都如往常，但也有所不同。」

「30」再次邀請到曾幇愛黛兒製作「25」專輯的班底葛雷格克斯汀、麥克斯馬丁等，並有「黑豹」葛萊美與奧斯卡配樂名家路德維希約蘭松共同合作。愛黛兒預告這張專輯會是紀錄她與前夫賽門結束8年的婚姻生活後，以歌聲傳達自己如雲霄飛車般高低起伏的感受，她因此了解自己且蛻變成更好的人，也向自己9歲的兒子安傑羅解釋離婚的一切，儘管安傑羅部分反應令她傷心，感到不知如何讓他明白，卻也已經走過最艱難的那一段，聽眾都能從「30」的歌曲中感受出來。