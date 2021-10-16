我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

睽違6年回歸 愛黛兒新歌唱婚變心情

記者蘇詠智／綜合報導
愛黛兒新專輯封面照片，頗有戲劇感。（圖：索尼音樂提供）
愛黛兒新專輯封面照片，頗有戲劇感。（圖：索尼音樂提供）

英國鐵肺歌姬愛黛兒（Adele）繼2015年推出葛萊美獎專輯「25」後，睽違6年發布眾所期待的新專輯「30」，日前率先發布的第一首歌Easy On Me描述她的婚變心境，立刻引起粉絲熱烈迴響。

歌曲正式登場後，也讓她在各大社群平台皆成熱門話題，Instagram貼文一小時內累計百萬點閱，為她這張離婚後剖析自我恢復心路歷程的第4張專輯成功暖身，11月19日全球同步推出後的成績更是備受期待。

愛黛兒在「Easy On Me」MV，找來「親愛媽咪」加拿大知名俊帥男同志導演札維耶多藍操刀，拍攝地點同為6年前兩人合作「Hello」MV的房子，從開頭的黑白到中間換成全彩的畫面，象徵她揮別這6年間的痛苦歲月，又輕輕唱著述說自己已隨遇而安。

導演札維耶提到再度與愛黛兒合作的想法：「這是一個慶祝我們都已進化，以及我們如何對於摯愛的主題保持信任的機會。雖然一切都如往常，但也有所不同。」

「30」再次邀請到曾幇愛黛兒製作「25」專輯的班底葛雷格克斯汀、麥克斯馬丁等，並有「黑豹」葛萊美與奧斯卡配樂名家路德維希約蘭松共同合作。愛黛兒預告這張專輯會是紀錄她與前夫賽門結束8年的婚姻生活後，以歌聲傳達自己如雲霄飛車般高低起伏的感受，她因此了解自己且蛻變成更好的人，也向自己9歲的兒子安傑羅解釋離婚的一切，儘管安傑羅部分反應令她傷心，感到不知如何讓他明白，卻也已經走過最艱難的那一段，聽眾都能從「30」的歌曲中感受出來。

導演 葛萊美 社群

上一則

串流收視調查出爐 「魷魚遊戲」首周在美沒進入前10

下一則

「圖蘭朵」海選9000人 關曉彤脫穎而出

延伸閱讀

愛黛兒睽違6年回歸 新曲Easy On Me談婚變心境

愛黛兒睽違6年回歸 新曲Easy On Me談婚變心境
NBA超級經紀人有個明星女友 戴維斯婚禮上玩自拍

NBA超級經紀人有個明星女友 戴維斯婚禮上玩自拍
去年爆婚變 黃正音復合CEO老公 報喜當二寶媽

去年爆婚變 黃正音復合CEO老公 報喜當二寶媽
黃曉明、baby久違出遊破除婚變 忙抱兒同框零互動

黃曉明、baby久違出遊破除婚變 忙抱兒同框零互動

熱門新聞

「快樂大本營」節目奠定了湖南衛視的老大哥地位。（取材自微博）

「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了

2021-10-09 19:57
劉德華（左）曾在機場護妻，右為朱麗倩。（本報資料照片）

劉德華妻朱麗倩36年前選美嫩照被挖出 水汪大眼超放電

2021-10-11 23:07
沈月的好身材完全包不住。(取材自微博)

邱淑貞20歲愛女身材包不住 豐滿北半球呼之欲出

2021-10-08 02:24
各方好奇湯姆克魯斯到底為何變得跟以前很不一樣。（美聯社）

阿湯哥為何慘變腫臉大叔？雜誌爆：不是整形而是「它」

2021-10-12 23:32
謝霆鋒在「怒火」耍蝴蝶刀，非常帥氣。(圖:華映提供)

謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下

2021-10-12 02:45
16歲的任晴佳開始展現小女人一面。（取材自Instagram）

任達華16歲女兒180公分高 變身性感小女人

2021-10-11 02:22

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差