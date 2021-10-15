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裘莉桃花不斷 左勾小男友 右會前夫

記者陳建嘉╱綜合報導
裘莉近期桃花特別旺。(Getty Images)
裘莉近期桃花特別旺。(Getty Images)

安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)與布萊德彼特(Brad Pitt)的離婚官司仍深陷泥淖，但她近期桃花特別旺，不僅被拍到在洛杉磯與小15歲的樂壇天王威肯(The Weeknd)共度晚餐，又被拍到多次密會第一任前夫強尼李米勒(Jonny Lee Miller)，感情世界受到外界高度關注。

裘莉在7月初被拍到與威肯晚餐約會，之後又被拍到同時現身私人演唱會，當時裘莉還帶著兩個女兒莎哈拉、夏蘿同行；上個月又有媒體目擊裘莉坐上威肯的車，前往威肯的豪宅共度良宵。

裘莉日前被拍到與流行樂天王威肯約會吃飯。(取材自Instagram)
裘莉日前被拍到與流行樂天王威肯約會吃飯。(取材自Instagram)

就當外界以為裘莉已與威肯交往時，英媒每日郵報再度拍到裘莉與前夫強尼李米勒約會，共享晚餐之後，強尼還有送她回家，而這已經是他們短期內四度被拍到，證明他們可能舊情復燃。

裘莉與小布的離婚官司雖然還沒結果，但看在小布近年積極尋找新歡，裘莉當然也不甘示弱，只是她似乎未決定選擇誰當自己的真命天子，所以面對這些緋聞，也選擇一概不回應。

不過她近期正準備宣傳新片「永恆族」，準備要與馬東石、基特哈靈頓(Kit Harington)等明星一起出席各大活動，即便她與小布分居之後，對於私生活一向低調，不過她接下來的一舉一動，勢必也會是外界注目的焦點。

強尼李米勒是裘莉的前夫。(取材自IMDb)
強尼李米勒是裘莉的前夫。(取材自IMDb)

裘莉 小布 布萊德彼特

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