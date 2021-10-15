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黛妃愛恨情仇 「天能」等女星接棒飆演技

記者蘇詠智╱綜合報導
伊莉莎白戴比基在「王冠」裡飾演婚姻瀕臨破裂的黛妃。(圖：車庫提供)
伊莉莎白戴比基在「王冠」裡飾演婚姻瀕臨破裂的黛妃。(圖：車庫提供)

英國皇室成員間的愛恨情仇永遠是舉世矚目的焦點，其中永遠不會被遺忘的話題巨星，莫過於至今還受到廣大英國民眾喜愛的已故黛安娜王妃，今年是她的60冥誕，相關節目接連登場，也有知名女星接下扮演她的重任，成績如何備受期待。

去年秋天登場的Netflix「王冠」(The Crown)第四季，把新秀艾瑪柯林(Emma Corrin)捧紅，她演出的是年輕時期的黛妃，嫁入皇室前還對婚姻有童話般的幻想，但婚後發現殘酷事實，甚至因為憂鬱而飲食失調，讓艾瑪一舉奪下金球獎視后榮銜。

不過「王冠」每兩季會換一次主要演員，第五季已經當上媽媽的黛妃，就由「天能」(Tenet)金髮美女伊莉莎白戴比基(Elizabeth Debicki)接手；她有190公分，不但是史上最高的扮演黛妃演員，甚至比本尊還要多出10公分以上。

除了身高過人之外，伊莉莎白戴比基長相充滿貴氣，演技也細膩，足以勝任深陷不幸婚姻、到終究只能離婚這一階段的黛妃，且她還將展現黛妃面對兩個兒子威廉、哈利時充滿母愛的面貌，也很有表現機會，被預期有望受到獎項注意。

搶先伊莉莎白戴比基登場的則是「暮光女」克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)，她在電影「黛妃」(Spencer)中，堪稱全片靈魂，把黛安娜的傷痛和恐懼刻畫得絲絲入扣，以往她曾因在「暮光之城」(Twilight)系列老是一張臭臉、沒啥表情變化，遭到外界詬病，然而該系列結束後，她就大都演出小品文藝片，演技愈磨愈見光芒。

克莉絲汀史都華在「黛妃」中的神情難掩哀傷。(圖：車庫提供)
克莉絲汀史都華在「黛妃」中的神情難掩哀傷。(圖：車庫提供)

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