影史最高的黛妃 190公分女星接棒演出王室愛恨情仇

伊莉莎白戴比基在「王冠」裡也飾演已為人母卻婚姻瀕臨破裂的黛妃。(圖:車庫提供)

英國 王室成員間的愛恨情仇永遠是舉世矚目的焦點，其中永遠不會被遺忘的話題巨星，莫過於至今還受到廣大英國民眾喜愛的已故黛安娜王妃，今年是她的60冥誕，相關節目接連登場，也有知名女星接下扮演她的重任，成績如何備受期待。

去年秋天登場的Netflix「王冠」(The Crown)第4季，把知名度不高的新秀艾瑪柯林(Emma Corrin)捧紅，她演出的正是年輕時期的黛妃 ，嫁入王室前還對婚姻有童話般的幻想，但婚後發現殘酷事實，甚至因為憂鬱而飲食失調。艾瑪扮演與本尊神似，角色發揮空間極大，讓她一舉奪下金球獎視后榮銜。不過「王冠」每兩季會換一次主要演員，第5季已經當上媽媽的黛妃，就由「天能」(Tenet)金髮美女伊莉莎白戴比基(Elizabeth Debicki)接手，她有190公分，不但是史上最高的扮演黛妃演員，甚至比已經很高䠷的本尊還要多出10公分以上，演中年查理王子的多明尼克威斯特(Dominic West)比她矮，導演 勢必要調整鏡頭角度，才不會穿幫。

克莉絲汀史都華在「史賓賽」中的神情難掩哀傷。(圖:車庫提供)

除了身高過人之外，伊莉莎白戴比基長相充滿貴氣，演技也細膩，足以勝任深陷不幸婚姻、到終究只能離婚這一階段的黛妃，且她還將展現黛妃面對兩個兒子威廉、哈利時充滿母愛的面貌，也很有表現機會，被預期有望受到獎項注意。

搶先伊莉莎白戴比基登場的則是「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），她在電影「史賓賽」(Spencer)中，堪稱全片靈魂，把黛安娜的傷痛和恐懼刻畫得絲絲入扣，以往她曾因在「暮光之城」(Twilight)系列老是一張臭臉、沒啥表情變化，遭到外界詬病，然而該系列結束後，她就大都演出小品文藝片，演技愈磨愈見光芒。

當克莉絲汀史都華宣布要在大銀幕上扮演黛妃，不少觀眾存有疑慮，但片子之前在威尼斯影展放映，贏得極佳好評，克莉絲汀的演出更是讓人刮目相看，被認為有厚望打進奧斯卡影后入圍名單。「史賓賽」裡的克莉絲汀，同樣是突出本尊傷心難過的一面，下月才要在全球各地上映，英國王室專家已忍不住批評該片，不難看出王室擁護者眼中該片的殺傷力有多大。