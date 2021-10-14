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巨石強森再酸馮迪索：我們是截然不同的人

娛樂新聞組／綜合報導
馮迪索（左）、巨石強森多次傳出不對盤。（取材自推特）
馮迪索（左）、巨石強森多次傳出不對盤。（取材自推特）

好萊塢男星馮迪索（Vin Disel）是「玩命關頭」（The Fast and the Furious）系列的霸主，巨石強森（Dwayne Johnson）雖在「玩命關頭5」才加入，但人氣始終高居不下，兩人合作至「玩命關頭8」時突然鬧出不和，巨石強森近期受訪提到先前不滿暗酸馮迪索一事，雖然坦言沒什麼，但也另外補充「我們是截然不同的人」，似乎想畫清界線。

巨石強森提到當年發文原因，「並沒有什麼特別的事發生，只是一些如往常的狗屁倒灶小事」，雖然他自承失態，不該與外界分享私事，也說這違反自己的保密協議，不過當時有很多劇組人員來向他致謝，感謝他將事情說出來，並說事發之後，馮迪索有去他的休息室會談，但這並非和解，只是表明雙方立場，「我們兩個處在光譜的不同端，也同意互不干涉」。

最終他也透露他的工作哲學，「將每個人視為平等的合作夥伴，將片廠視為平等的合作夥伴，將無論是身處哪個職位的工作人員，視為平等的合作夥伴」。

巨石強森解釋，當初在Instagram上發文、酸人讓他很後悔，所以後來就刪文了，「我當然不會否認自己講過的，我的意思是發文的時機不對，把這些事情拿到檯面上是錯的。那天我過的很不順。」

巨石強森沒有出現在「玩命關頭9」，接下來的系列也不會有他，但「玩命關頭：特別行動」則會繼續拍下去。就像他說的，可能他跟馮迪索不要同框，可能會比較好。

巨石強森 工作 好萊塢

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