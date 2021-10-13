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「甜茶」提摩西獲封未來領袖 拒談昔日搭檔性醜聞

記者蘇詠智／綜合報導
提摩西夏勒梅（左）與艾米漢莫在「以你的名字呼喚我」合作締造佳績。（路透資料照片）
提摩西夏勒梅（左）與艾米漢莫在「以你的名字呼喚我」合作締造佳績。（路透資料照片）

當紅年輕男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet），之前憑「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）成為文青男神，現在又將靠「沙丘」（Dune）成為商業大片潛力股，「時代」雜誌甚至在封面打出「下個世代領導者」的標題，認定他的未來無可限量。雖然專訪以他個人為主，但歐美娛樂媒體注意的焦點都在他如何看待「以你的名字呼喚我」裡演他感情對象的艾米漢默（Armie Hammer）捲入性醜聞的答話上。

今年春天，艾米在社群網站上一堆含有食人與性虐幻想的留言讓外界感到驚駭，接著馬上有舊愛出面指控遭他性侵與虐待，他雖然否認，醜聞卻像連環泡一樣接連爆發，讓他形象跌到谷底，也被經紀公司放棄，原先談妥的影片全都換角，演藝生命看似已到盡頭。

在艾米醜聞爆發的那一陣子，各方都希望知道提摩西的想法，他從來沒有公開回應，就算隔了好幾個月，面對「時代」的記者，他也只表示關於艾米的事件，需要有很多的討論，他沒辦法只用三言兩語就下定論，仍然在某些程度上隱藏著自己的看法，不輕易得罪昔日的夥伴。也許就是這樣的謹慎態度，加上豐富的演藝才華，和討文青喜愛的氣質，才是提摩西迅速於影壇擁有一席之地的理由。

提摩西夏勒梅被稱為是「下一個世代領導者」之一。（圖：摘自Time）
提摩西夏勒梅被稱為是「下一個世代領導者」之一。（圖：摘自Time）

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