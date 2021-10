「甜茶」提摩西獲封未來領袖 拒談昔日搭檔性醜聞

提摩西夏勒梅(左)與艾米漢莫在「以你的名字呼喚我」合作締造佳績。(路透資料照片)

當紅年輕男星「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet),之前憑「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)成為文青男神,現在又將靠「沙丘」(Dune)成為商業大片潛力股,「時代」雜誌甚至在封面打出「下個世代領導者」的標題,認定他的未來無可限量。雖然專訪以他個人為主,但歐美娛樂媒體注意的焦點都在他如何看待「以你的名字呼喚我」裡演他感情對象的艾米漢默(Armie Hammer)捲入性醜聞的答話上。

今年春天,艾米在社群網站 上一堆含有食人與性虐幻想的留言讓外界感到驚駭,接著馬上有舊愛出面指控遭他性侵 與虐待,他雖然否認,醜聞卻像連環泡一樣接連爆發,讓他形象跌到谷底,也被經紀公司放棄,原先談妥的影片全都換角,演藝生命看似已到盡頭。

在艾米醜聞爆發的那一陣子,各方都希望知道提摩西的想法,他從來沒有公開回應,就算隔了好幾個月,面對「時代」的記者,他也只表示關於艾米的事件,需要有很多的討論,他沒辦法只用三言兩語就下定論,仍然在某些程度上隱藏著自己的看法,不輕易得罪昔日的夥伴。也許就是這樣的謹慎態度,加上豐富的演藝才華,和討文青喜愛的氣質,才是提摩西迅速於影壇擁有一席之地的理由。