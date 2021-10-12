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阿湯哥為何慘變腫臉大叔？雜誌爆：不是整形而是「它」

記者蘇詠智／綜合報導
各方好奇湯姆克魯斯到底為何變得跟以前很不一樣。（美聯社）
各方好奇湯姆克魯斯到底為何變得跟以前很不一樣。（美聯社）

紅遍好萊塢30多年的湯姆克魯斯（Tom Cruise），一向靠帥氣外表和賣力工作的拚搏精神受到觀眾喜愛，但他近日與養子康納一起在舊金山看棒球賽，竟被拍到臉腫一大圈、嚴重變形的樣子，不僅媒體都在問：「阿湯怎麼了？」更有影迷直呼：「這根本不是我的阿湯」。福斯電視網洛城地區主播艾力克斯麥可森還在推特上寫道：「難道只有我一個人覺得那不是湯姆克魯斯，只是某個跟他長得有點像的普通人嗎？」頗為尖酸。

湯姆克魯斯（螢幕正中）看棒球被拍到，臉變形的樣子讓影迷心驚。（取材自推特）
湯姆克魯斯（螢幕正中）看棒球被拍到，臉變形的樣子讓影迷心驚。（取材自推特）

湯姆克魯斯不帥了，讓各方感到震撼，很多人忽略了他今年已經59歲，有任何老態也非常合理，只是他始終是影壇「凍齡奇蹟」，大家很難相信歲月終於還是在他臉上留下痕跡，於是有人猜測他微整形過頭，也有人說是肉毒桿菌打太多惹的禍，但「OK!」雜誌則稱「不可能的任務7」（Mission：Impossible 7）拍攝過程出了太多狀況，終於把他拖垮。

湯姆克魯斯和其他看球觀眾的合照，感覺變化比較不那麼驚人。（取材自推特）
湯姆克魯斯和其他看球觀眾的合照，感覺變化比較不那麼驚人。（取材自推特）

該雜誌指「不可能的任務7」湯姆克魯斯身兼主演和製片，大小事都要費心，他常常勞累過度，原本他有自己的節食計畫，好維持體態不發福，由於壓力太大，根本無心繼續，反而常靠吃來發洩，又把一堆很鹹的菜吞進肚子裡，這樣哪能不變胖？也讓他的凍齡神話破滅。

只是專門打臉八卦的網站，引用阿湯一年前在羅馬為「不可能的任務7」拍外景時的照片來比對，他的臉還明顯有稜有角、一點都不圓潤，要在一年之內胖成這樣，似乎也有些太誇張。總之阿湯的新面貌，已讓外界大為震驚，各方都等著看他如何迅速回復昔日帥氣。

湯姆克魯斯 舊金山 八卦

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