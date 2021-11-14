娛樂／湯姆貓與傑利鼠 改過名字

1992年版本的《湯姆貓與傑利鼠》劇照。（取材自IMDb）

華納兄弟（Warner Bros）今年推出的真人版動畫電影《湯姆貓與傑利鼠》（Tom & Jerry）創下破億美元的票房，這個貓追老鼠的經典動畫想必觀眾都十分熟悉，但你知道牠們最初的名字並不是湯姆（Tom）和傑利（Jerry）嗎？

1910年7月14日，美國 動畫師威廉漢納（William Hanna）出生。原本他是一位建築工程師，但卻因為美國1930年代的經濟大蕭條而失去工作 ，不得已依靠自己的繪畫才能尋找到了給電影製作標題卡片的工作。因為工作能力卓越，他最終到了米高梅（MGM）公司工作。在這裡，他開始得以獨立執導動畫。在遇到同事約瑟夫巴伯拉（Joseph Barbera）後，兩人一拍即合，創作出了《湯姆貓與傑利鼠》這部經典動畫。

2021年真人版動畫電影《湯姆貓與傑利鼠》電影海報。（取材自IMDb）

差點狐狸配狗

最初的主角貓叫賈斯珀（Jasper），老鼠叫金克斯（Jinx），後來經由觀眾投票，兩位主角才有了現在的名字。設定上的變動不僅如此，他們考慮過把兩個主角設定為狐狸和狗的搭配，但之後還是選用了貓與鼠。

在電視尚未普及的年代，《湯姆貓與傑利鼠》都是在電影院 放映的，那時候動畫的製作規格也比後來精良。工作人員手繪創作，需要數月才能創作出不到十分鐘的短片。但勝在短小精悍，威廉漢納和約瑟夫巴伯拉從1940年到1958年為米高梅（MGM）製作了114部短片，共獲得七次奧斯卡最佳動畫短片獎。

後來米高梅停止了《湯姆貓與傑利鼠》動畫，所以在1958年8月1日發行最後一部《湯姆貓與傑利鼠》後，兩人離開並創辦了漢納-巴伯拉動畫製片公司（Hanna-Barbera Productions），這個公司誕生了《藍色小精靈》（The Smurfs）與《史酷比》（Scooby-Doo）等經典動畫。

但《湯姆貓與傑利鼠》的故事並未就此終結。1961年，米高梅重啟了這個項目，並委託別的動畫工作室在1961-1962年創作了13部短片，1963-1967年又由另一家動畫工作室創作了45部短片。1965年開始，《湯姆貓與傑利鼠》的故事登上了電視螢幕。在1975年，漢納、巴伯拉又為《湯姆貓與傑利鼠》創作出48部短片。隨著版權方的變遷，《湯姆貓與傑利鼠》兜兜轉轉，如今的版權方成了華納。今年6月，華納宣布在串流媒體推出《湯姆貓與傑利鼠》系列動畫。雖然每次創作者的改變都導致了畫風的變化，但對於《湯姆貓與傑利鼠》這個經典動畫的愛讓觀眾代代對它們保持熱忱。

最新版《湯姆貓與傑利鼠》找來克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）演出。（取材自IMDb）

《湯姆貓與傑利鼠》也是很多80後、90後華人的童年回憶。中國鋼琴家郎朗就曾在自傳中提到，小時候曾被《湯姆貓與傑利鼠》中湯姆演奏的《匈牙利第二號狂想曲》所吸引，這首曲子影響了他想當鋼琴家的夢想。

（取材自新京報）