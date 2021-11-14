娛樂／《艾蜜莉的異想世界》20周年 主角本來不是她

《艾蜜莉的異想世界》劇照。（取材自IMDb）

今年是法國導演 尚皮耶居內（Jean-Pierre Jeunet）執導、奧黛莉朵杜（Audrey Tautou）主演的作品《艾蜜莉的異想世界》（又譯《天使愛美麗》，The Fabulous Destiny of Amélie Poulain）上映20周年。這部有些奇怪又有點可愛的電影 ，2001年在全世界掀起了一陣觀影風潮，當年由獨立電影公司米拉麥克斯（Miramax）將之引進至並不熱衷法國電影的美國放映，結果一舉打破喜劇片《一籠傻鳥》（The Cage of Madwomen）1979年在美創下的法國電影最高票房紀錄。

時間的指針往回撥20年，主角艾蜜莉人美心更美，總是默默幫助周圍的人，在不為人知的情況下成人之美；而對於招人討厭的傢伙，她的小小惡作劇也能把人折磨得夠嗆。在沒有激蕩的時代背景，也沒有大開大合的情節起伏下，這麼一部由普通人日常的小悲小喜拼接而成的影片，以1000萬美元的製作成本，換得1.74億美元的全球票房，還一舉拿下當年的歐洲電影獎最佳影片以及包括最佳影片、最佳導演在內的四項凱薩獎。

已經8年沒有推出電影作品的尚皮耶居內在一場專訪中透露，戲中艾蜜莉的某些習慣就是來自他自己，比如喜歡撿拾路邊的石子、生活總是和想像交融在一起。而他所有的作品其實都在講述小孩跟怪獸打架的故事。放到《艾蜜莉的異想世界》裡，是一個名為「孤獨」的怪獸。它不僅是艾蜜莉的敵人，是電影裡每個角色的敵人，也是我們每個人的敵人。所以，當童年並不幸福的艾蜜莉，終於擺脫家庭的陰影，變得願意去體察他人的冷暖；當艾蜜莉的父親終於克服喪妻之痛，決定踏出腳步去看一看世界；當長年被退稿的無名作家看到自己寫的話語被刷在牆上…影片中，總有一處會擊中我們心中柔軟的部分。

新人詮釋成經典

片中最熠熠生輝的一定是奧黛莉朵杜飾演的艾蜜莉，竊喜與沮喪全在這一雙大眼睛的流轉中。其實，朵杜並非這個角色的首選。尚皮耶居內曾透露，當他看完丹麥導演拉斯馮提爾（Lars von Trier）的《破浪而出》（Breaking the Waves）後，深深折服於飾演女主角的英國演員艾蜜莉華森（Emily Watson）的表演，於是以她為靈感創作了《艾蜜莉的異想世界》的劇本。不過，後來艾蜜莉華森有片約在身無法出演，而居內僅僅看了5秒鐘朵杜的試鏡錄影帶，就決定把「艾蜜莉」交給她。

《破浪而出》女主角艾蜜莉華森（右）是尚皮耶居內寫《艾蜜莉的異想世界》劇本的靈感來源。（取材自IMDb）

若當初真的由艾蜜莉華森來演，可能反倒無法帶給觀眾朵杜那種橫空出世的驚喜，畢竟前者在《破浪》裡的形象已經太深入人心。而朵杜那時還是新人，對於觀眾來說，這張陌生的面孔反倒更能拉近距離感，如同鄰家小妹一般。

《艾蜜莉的異想世界》中奧黛莉朵杜的形象也成了難以磨滅的印記，雖然她後來又跟尚皮耶居內合作了《未婚妻的漫長等待》（A Very Long Engagement，2004）、出演了賣座片《達文西密碼》（The Da Vinci Code，2006）、在《時尚女王香奈兒》（Coco Before Chanel，2009）裡塑造了一代設計大師，但提到「奧黛莉朵杜」這個名字，影迷首先想到的還是《艾蜜莉的異想世界》。

至於飾演男主角尼諾的馬修卡索維茲（Mathieu Kassovitz），則是能導能演的多面手。早在《艾蜜莉的異想世界》之前，就因為執導《恨》（Hate，1995）以及出演《自製英雄》（A Self Made Hero，1996）而驚艷影壇，近年則是憑藉高分劇集《巴黎情報局》（The Bureau）迎來演藝生涯的又一輝煌。

《艾蜜莉的異想世界》男主角馬修卡索維茲。（取材自IMDb）

配樂非量身打造

除了選角的適配外，《艾蜜莉的異想世界》的配樂也與畫面渾然一體，其中絕大多數都出自法國音樂家楊提爾森（Yann Tiersen）的創作。但跟一般的電影配樂不同，《艾蜜莉的異想世界》中的音樂並不是提爾森專為這部電影而寫。當初導演尚皮耶居內的確希望提爾森能為《艾蜜莉的異想世界》量身定做配樂，但後者正忙於準備自己的第四張專輯《L’Absente》，分身乏術，於是他就讓尚皮耶居內在他過去的三張專輯以及為第四張專輯寫的曲子裡隨便挑。

隨著《艾蜜莉的異想世界》在全球範圍內的熱映，提爾森也成為了舉世聞名的音樂家。不過，專注於創作的提爾森始終把這突如其來的成功視為一種偶然，甚至因為自己的名字太常與一部自己（幾乎）沒有實際參與過的電影聯繫在一起而感到厭倦，甚至拒絕回答與《艾蜜莉的異想世界》有關的問題。

當然，影片成功的最大功臣還是導演尚皮耶居內，動畫出身的他曾當過專職動畫評論人，但在自己著手製作動畫短片後，卻被進展緩慢又繁瑣的工作搞得沒了興致，轉而投身電影創作。在《艾蜜莉的異想世界》中，還是可以見到許多動畫中常見的小技巧。

《艾蜜莉的異想世界》之前，尚皮耶居內已經在《黑店狂想曲》（Delicatessen）和《童夢失魂夜》（The City of Lost Children）兩部影片裡盡顯獨特的童話般的影像和天馬行空的想像力；即便是在好萊塢拍攝的《異形4》（Alien 4），也不乏個人風格。而在《艾蜜莉的異想世界》中，他更以極致的浪漫主義展現巴黎最富風韻的一面。

奧黛莉朵杜（左）2005年與尚皮耶居內（右）一起出席第30屆凱薩獎頒獎典禮。（Getty Images）

衰神纏導演沒新作

距今最近的《少年斯派維的奇異 旅行》（The Young and Prodigious T. S. Spivet）也已經是2013年上映的作品了，似乎從這部影片開始，尚皮耶居內就被壞運氣纏上了，經歷了距今長達八年沒有作品的空窗期。以3D拍攝的《少年斯派維的奇異旅行》最初的出品方法國高蒙影業將影片賣給前好萊塢製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）。如今已鋃鐺入獄的他，當年可是權傾一時。他要求尚皮耶居內對影片重新剪輯，尚皮耶居內不僅一口回絕，還表示一旦重新剪輯，就不允許自己的名字出現在演職員表上。於是，壓了兩年，溫斯坦才讓影片上映。

2015年，尚皮耶居內跟亞馬遜（Amazon Prime Video）原本有望合作劇集《卡薩諾瓦》（Casanova），但拍完試播集後，卻沒能獲得亞馬遜的通過，整部劇集隨之流產。2019年，尚皮耶居內表示自己正在寫一部新的劇本，是以《艾蜜莉的異想世界》的拍攝經過為藍本的偽紀錄片，不過，這個拍攝計畫也沒了下文。

之後，尚皮耶居內又打算拍攝一部關於人工智慧的影片，但跟幾家電影公司聯繫後，全都無疾而終。談到窒礙難行的拍攝計畫，尚皮耶居內說：「我找不到錢。你能相信嗎？居然沒有一家公司對它感興趣。」直到去年終於傳來了好消息，串流巨頭Netflix決定與他合作，新片《巨型漏洞》（Big Bug）有望於今年底問世。

（取材自澎湃新聞）