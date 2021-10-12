崩壞阿湯哥變得太驚人 被疑修修臉過頭
近來歐美八卦刊物一直針對湯姆克魯斯（Tom Cruise）的臉部變化作文章，稱他整形過頭，變成所謂的「枕頭臉」—臉部注射太多填充物導致臉頰變得過度豐潤、嘴唇腫成像香腸，眼睛笑起來時被擠壓到顯得超小。湯姆克魯斯始終沒有公開回應，影迷也都堅持明年7月就要過60大壽的他，俊帥一如往昔，雖有明顯的歲月痕跡，相較年齡接近的男性還是宛如凍齡奇蹟。
然而湯姆克魯斯在上周六晚間和兒子康納一起在舊金山欣賞舊金山巨人隊與洛杉磯道奇隊的比賽，被旁邊的觀眾發現，立刻要求合照，他一一接受，隨後也被球場的攝影記者注意到，拍下他的身影，但畫面中的他，果真如八卦刊物所言， 臉頰與下巴整個腫了一大圈，就算無法和他以往電影中的帥氣模樣相比，即便和去年他在羅馬拍攝「不可能的任務7」（Mission：Impossible 7）時，現場媒體側拍他的身影對照，也呈現讓人心驚的變化，實在很難讓人忽視。
還有網友打趣說，發福的阿湯哥看起來很像日本卡通中人物「麵包超人」。
據報導湯姆克魯斯是特地為了和養子康納維繫父子感情，才一起開心去看球賽，然而他的樣子反倒讓八卦刊物的報導得到鐵證，整形醫師分析他有可能打了肉毒桿菌過度才讓臉部大變，他已經把「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick ）與「不可能的任務7」檔期都延到明年，有大半年可以好好再「修修臉」，趁宣傳開始前回復以往的英姿。
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