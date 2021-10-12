崩壞阿湯哥變得太驚人 被疑修修臉過頭

湯姆克魯斯日前去看棒球，對著攝影機雖露出笑容，臉部變化卻讓人心驚。（美聯社）

近來歐美八卦 刊物一直針對湯姆克魯斯 （Tom Cruise）的臉部變化作文章，稱他整形過頭，變成所謂的「枕頭臉」—臉部注射太多填充物導致臉頰變得過度豐潤、嘴唇腫成像香腸，眼睛笑起來時被擠壓到顯得超小。湯姆克魯斯始終沒有公開回應，影迷也都堅持明年7月就要過60大壽的他，俊帥一如往昔，雖有明顯的歲月痕跡，相較年齡接近的男性還是宛如凍齡奇蹟。

湯姆克魯斯去年在羅馬拍攝「不可能的任務7」時，外表還英挺帥氣。（路透資料照片）

然而湯姆克魯斯在上周六晚間和兒子康納一起在舊金山 欣賞舊金山巨人隊與洛杉磯道奇隊的比賽，被旁邊的觀眾發現，立刻要求合照，他一一接受，隨後也被球場的攝影記者注意到，拍下他的身影，但畫面中的他，果真如八卦刊物所言， 臉頰與下巴整個腫了一大圈，就算無法和他以往電影中的帥氣模樣相比，即便和去年他在羅馬拍攝「不可能的任務7」（Mission：Impossible 7）時，現場媒體側拍他的身影對照，也呈現讓人心驚的變化，實在很難讓人忽視。

還有網友打趣說，發福的阿湯哥看起來很像日本卡通中人物「麵包超人」。

據報導湯姆克魯斯是特地為了和養子康納維繫父子感情，才一起開心去看球賽，然而他的樣子反倒讓八卦刊物的報導得到鐵證，整形醫師分析他有可能打了肉毒桿菌過度才讓臉部大變，他已經把「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick ）與「不可能的任務7」檔期都延到明年，有大半年可以好好再「修修臉」，趁宣傳開始前回復以往的英姿。