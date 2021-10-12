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誰讓披頭四解散 麥卡尼不再背黑鍋：點名約翰藍儂

記者蘇詠智／綜合報導
保羅麥卡尼澄清自己不是「披頭四」解散的罪魁禍首。（路透資料照片）
保羅麥卡尼澄清自己不是「披頭四」解散的罪魁禍首。（路透資料照片）

傳奇天團「披頭四」（The Beatles）在1970年代初期解散、團員各自展開個人演唱事業，曾是震撼樂團大事，至今仍被認為兩位創作靈魂—約翰藍儂（John Lennon）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）無法再攜手，保羅甚至在出個人專輯的訪問中坦言「不知道自己脫團是不是永遠的」，被外界視為讓披頭四不得不解散的罪魁禍首，可是他近日接受英國BBC訪問，大吐苦水，稱約翰藍儂才是種下全團解散因子的問題來源。

路透報導，多年來，披頭四解散的導火線眾說紛紜，從藝術風格差異、法律爭議，到約翰藍儂與小野洋子（Yoko Ono）的婚姻，都是外界臆測的原因。

保羅麥卡尼（左）稱約翰藍儂（右）才是造成「披頭四」解散的人。（路透資料照片）
保羅麥卡尼（左）稱約翰藍儂（右）才是造成「披頭四」解散的人。（路透資料照片）

保羅麥卡尼在訪問中稱：「我才沒有教唆大家要解散，是我們的強尼（約翰暱稱），他有一天進來辦公室，說他要離開『披頭四』，還說他覺得好激動，感覺像在鬧離婚。然後我們就只能開始收拾殘局了。」

倘若約翰藍儂當天沒有那樣撂狠話又拂袖而去，「披頭四」是否有可能還繼續？保羅答道：「當然可以。重點是約翰想跟小野洋子建立新生活，很難跟他爭論這個，但那也是我人生中最艱難的時刻，那也是我的樂團、是我的工作、我的人生，我希望能夠繼續。我們最晚期的『艾比路』、『Let It Be』等那些都不錯，我以為我們可以再延續佳績。」

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