我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

染疫自由？政治操作？德州反抗拜登「責任性接種」

內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

梅根福克斯揪男友登封 豪乳被看光 游走情色邊緣

記者曾智緯／綜合報導
梅根福克斯（左）與男友機關槍凱利一同登上男性時尚雜誌《GQ Style》。（取材自Instagram)
梅根福克斯（左）與男友機關槍凱利一同登上男性時尚雜誌《GQ Style》。（取材自Instagram)

演出第一代「變形金剛」（Transformers）中美艷女主角而紅遍全球的梅根福克斯（Megan Fox），一直以來都是許多人心中的性感代名詞，還曾多次被票選為全球最性感女人而以火辣穿搭聞名的她，每次公開現身都不會讓人失望，因為這一次登上封面又被人看光光了！

梅根福克斯出道至今十多年，依舊維持著緊實姣好的身材，即使已經生了三個孩子，仍辣度不減，一次又一次的以吸睛造型突破大家對性感的定義。！繼一年一度的MTV音樂錄影帶大獎（VMA），她以近乎「全裸」姿態與男友出席，引起熱議。今年的大都會博物館舉辦的年度慈善晚宴Met Gala，同樣沒讓人失望，一襲血紅色禮服，讓她正面與側面線條畢露無遺，性感指數破表。

梅根福克斯（左）與男友機關槍凱利一同登上男性時尚雜誌《GQ Style》。（取材...
梅根福克斯（左）與男友機關槍凱利一同登上男性時尚雜誌《GQ Style》。（取材自Instagram)

不只公開場合有火辣穿搭，私下的梅根福克斯也沒在客氣，前陣子，也曾因被人拍到身穿黑色西裝外套，搭配網狀鏤空上衣的超火辣造型，現身於洛杉磯街頭，而在推特上掀起熱議。

此次，梅根福克斯與歌手男友機關槍凱利（Machine Gun Kelly）一同登上男性時尚雜誌《GQ Style》封面，不改其大膽作風，再度以近乎全裸的造型示人。

梅根福克斯（左）與男友機關槍凱利一同登上男性時尚雜誌《GQ Style》。（取材...
梅根福克斯（左）與男友機關槍凱利一同登上男性時尚雜誌《GQ Style》。（取材自Instagram)

梅根福克斯身穿黑色低胸，猶如胸罩的上衣，大方展現34吋的渾圓雙峰，不僅如此下半身完全沒穿，辣秀美尻曲線依偎在男友身旁。或是機關槍凱利演繹俊美吸血鬼一般， 親吻梅根福克斯頸線，並捧著美胸，游走在情色邊緣的視覺風格曝光後，讓網友笑說「還有人能阻止她嗎？」

梅根 大都會 博物館

上一則

謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下

延伸閱讀

宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅

宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅
魷魚遊戲「姜曉」鄭好娟爆紅 根本是運動造型專門戶

魷魚遊戲「姜曉」鄭好娟爆紅 根本是運動造型專門戶
袒胸露乳出門？網紅Chiara的「金剛奶」新衣超特別

袒胸露乳出門？網紅Chiara的「金剛奶」新衣超特別
「艾蜜莉在巴黎」第2季劇照曝光 莉莉柯林斯造型搶眼

「艾蜜莉在巴黎」第2季劇照曝光 莉莉柯林斯造型搶眼

熱門新聞

周潔。 （取材自微博）

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

2021-10-03 22:54
「快樂大本營」節目奠定了湖南衛視的老大哥地位。（取材自微博）

「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了

2021-10-09 19:57
馬雅舒似乎做好全面復出的準備。（視頻截圖）

不甘做家庭主婦？吳奇隆前妻復出 模樣大變網友認不出

2021-10-04 02:22
哈利（左）在封面照上的地位，被嘲笑有如梅根身旁的隨從。（路透資料照片）

登雜誌封面被笑「梅根小跟班」 傳哈利王子氣炸

2021-10-05 11:48
沈月的好身材完全包不住。(取材自微博)

邱淑貞20歲愛女身材包不住 豐滿北半球呼之欲出

2021-10-08 02:24
趙麗穎近日上綜藝「中餐廳」，談到為何願意把孩子交給馮紹峰來帶。（取材自微博）

孩子為何給馮紹峰帶 趙麗穎揭原因網友心疼

2021-10-07 03:29

超人氣

更多 >
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治
南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？
缺工缺貨 供應鏈大混亂 零食、餅乾難買到

缺工缺貨 供應鏈大混亂 零食、餅乾難買到