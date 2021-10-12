梅根福克斯揪男友登封 豪乳被看光 游走情色邊緣

梅根福克斯（左）與男友機關槍凱利一同登上男性時尚雜誌《GQ Style》。（取材自Instagram)

演出第一代「變形金剛」（Transformers）中美艷女主角而紅遍全球的梅根 福克斯（Megan Fox），一直以來都是許多人心中的性感代名詞，還曾多次被票選為全球最性感女人而以火辣穿搭聞名的她，每次公開現身都不會讓人失望，因為這一次登上封面又被人看光光了！

梅根福克斯出道至今十多年，依舊維持著緊實姣好的身材，即使已經生了三個孩子，仍辣度不減，一次又一次的以吸睛造型突破大家對性感的定義。！繼一年一度的MTV音樂錄影帶大獎（VMA），她以近乎「全裸」姿態與男友出席，引起熱議。今年的大都會博物館 舉辦的年度慈善晚宴Met Gala，同樣沒讓人失望，一襲血紅色禮服，讓她正面與側面線條畢露無遺，性感指數破表。

梅根福克斯（左）與男友機關槍凱利一同登上男性時尚雜誌《GQ Style》。（取材自Instagram)

不只公開場合有火辣穿搭，私下的梅根福克斯也沒在客氣，前陣子，也曾因被人拍到身穿黑色西裝外套，搭配網狀鏤空上衣的超火辣造型，現身於洛杉磯街頭，而在推特上掀起熱議。

此次，梅根福克斯與歌手男友機關槍凱利（Machine Gun Kelly）一同登上男性時尚雜誌《GQ Style》封面，不改其大膽作風，再度以近乎全裸的造型示人。

梅根福克斯（左）與男友機關槍凱利一同登上男性時尚雜誌《GQ Style》。（取材自Instagram)

梅根福克斯身穿黑色低胸，猶如胸罩的上衣，大方展現34吋的渾圓雙峰，不僅如此下半身完全沒穿，辣秀美尻曲線依偎在男友身旁。或是機關槍凱利演繹俊美吸血鬼一般， 親吻梅根福克斯頸線，並捧著美胸，游走在情色邊緣的視覺風格曝光後，讓網友笑說「還有人能阻止她嗎？」