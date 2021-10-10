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席尼莫菲終於當主角 將拍諾蘭「原子彈之父」

娛樂新聞組／綜合報導
席尼莫菲將在諾蘭的新片中擔綱主角。（路透）
席尼莫菲將在諾蘭的新片中擔綱主角。（路透）

好萊塢大導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）2022年將以「原子彈之父」羅伯特歐本海默（J. Robert Oppenheimer）為題材拍攝傳記電影，並由御用演員星席尼莫菲（Cillian Murphy）主演。

「DEADLINE」報導，先前已傳出諾蘭將與環球影業合作拍攝新片，題材取自普立茲獎獲獎書籍「美國的普羅米修斯：歐本海默的榮耀與悲劇」（American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer）。

據媒體報導，歐本海默將由席尼莫菲飾演，他與諾蘭已五度合作，包括「黑暗騎士三部曲」（The Dark Knight）、「全面啟動」（Inception）、「敦克爾克大行動」（Dunkirk），皆以配角為主，這將是首次在諾蘭的作品中挑大梁主演，，該片預定明年開拍，2023年7月21日在美國上映。

諾蘭將身兼編劇執導「Oppenheimer」，這將是他的第12部電影本片導演、其他幕後人員多為數度合作的老班底，製作人為妻子艾瑪，攝影指導霍特瑪（Hoyte Van Hoytema）、剪接師蘭姆（Jennifer Lame），配樂則由在「天能」合作的葛蘭森（Ludwig Göransson）負責。

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