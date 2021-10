席尼莫菲終於當主角 將拍諾蘭「原子彈之父」

席尼莫菲將在諾蘭的新片中擔綱主角。(路透)

好萊塢大導演 克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)2022年將以「原子彈之父」羅伯特歐本海默(J. Robert Oppenheimer)為題材拍攝傳記電影 ,並由御用演員星席尼莫菲(Cillian Murphy)主演。

「DEADLINE」報導,先前已傳出諾蘭將與環球影業合作拍攝新片,題材取自普立茲獎獲獎書籍「美國 的普羅米修斯:歐本海默的榮耀與悲劇」(American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer)。

據媒體報導,歐本海默將由席尼莫菲飾演,他與諾蘭已五度合作,包括「黑暗騎士三部曲」(The Dark Knight)、「全面啟動」(Inception)、「敦克爾克大行動」(Dunkirk),皆以配角為主,這將是首次在諾蘭的作品中挑大梁主演,,該片預定明年開拍,2023年7月21日在美國上映。

諾蘭將身兼編劇執導「Oppenheimer」,這將是他的第12部電影本片導演、其他幕後人員多為數度合作的老班底,製作人為妻子艾瑪,攝影指導霍特瑪(Hoyte Van Hoytema)、剪接師蘭姆(Jennifer Lame),配樂則由在「天能」合作的葛蘭森(Ludwig Göransson)負責。