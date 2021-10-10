翹臀珍、小班又放閃 「最後的決鬥」首映會強壓主角

珍妮佛洛佩茲（左）與班艾佛列克在「最後的決鬥」美國首映會上又繼續曬恩愛。（美聯社）

麥特戴蒙(Matt Damon)與班艾佛列克 (Ben Affleck)繼24年前「心靈捕手」(Good Will Hunting)後再度合作編劇的新片「最後的決鬥」(The Last Duel)，原本也將由他們一起主演，最後因班的檔期問題，改由亞當崔佛(Adam Driver)接手他的角色、他改扮片中另一配角，然而在該片的美國 首映會上，他再度成為各方焦點，搶過男女主角麥特戴蒙和茱蒂康默(Jodie Comer)，原來他又把女友珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez)帶到，兩人又在紅毯上大放閃──牽手、擁抱、親吻做全套，「沒有新聞點」的麥特和茱蒂，自然都沒有他們出風頭。

麥特戴蒙（右起）、茱蒂康默、班艾佛列克出席「最後的決鬥」首映會。（美聯社）

班艾佛列克曾經執導奧斯卡最佳影片「亞果出任務」(Argo)，是好萊塢公認編導才華超越演技的奇葩，如果認真拍戲是會拍出不錯的成績，但他常常是緋聞搶過影壇成就。去年他與「007 生死交戰」(No Time to Die)超亮眼女配角安娜迪阿瑪斯(Ana de Armas)打得火熱，還被傳已訂婚，結果一年不到分手，馬上又拜倒在舊愛珍妮佛洛佩茲的石榴裙下，復合到現在差不多半年，三不五時登上媒體版面，之前「最」片在威尼斯影展首映，珍妮佛已經隨班到現場上演恩愛秀，現在又回美國再演一次，麥特與茱蒂永遠只能接受主角被配角搶光風頭，麥特因為和班是超級好朋友，早就看開，就不知道人前仍然露出燦爛笑容的茱蒂，心裡到底怎麼想？

班艾佛列克（左）出席「最後的決鬥」首映會，珍妮佛洛佩茲也緊跟在身邊。（美聯社）

不過根據八卦刊物，班有可能也有苦說不出，因為珍妮佛黏他黏超緊，連他去德州拍片都想到當地買房子，就近陪伴與「看管」，讓班打死不願意，兩人看似濃情蜜意，其實早有危機。