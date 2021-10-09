湯姆克魯斯臉腫一大圈 被「誣陷」還是真整過頭？

湯姆克魯斯目前臉上很合理的出現歲月痕跡，相較年齡相近的男性還是保養極佳。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）年近耳順依然還是好萊塢 當紅俊帥男星，可惜八卦 刊物始終緊盯他是否為了常保帥氣而在臉上動手腳，近來一直稱他整形過頭、臉部大變，他雖然從未回應，攻擊卻始終沒停止。本月分「Globe」竟然在封面打出「湯姆克魯斯臉部暴漲」的聳動標題，搭配的照片更是讓人看了心驚，然而這可能只是角度不佳，該雜誌卻寫得彷彿真有其事。

雜誌封面直接點出湯姆克魯斯（右上）的臉整個漲大。（取材自Globe）

「Globe」找來整形醫師分析湯姆克魯斯的最新「月亮臉」，其中之一認為他的眼神看來疲憊不堪，好像比之前老了好幾歲，這位醫師從來沒有碰過他本人。另外一位醫師則表示，他的下巴已經不像以前那麼尖，明顯變圓很多，有可能在下半張臉部動了很多手術，且他的睫毛位置也有點低，應該是額頭打了太多肉毒桿菌。湯姆克魯斯向來視工作為第一優先，沒有什麼比拍片和宣傳更重要，可是人畢竟有天生的侷限，他的外表已經無法遮掩。

湯姆克魯斯一直以來都靠帥氣外表迷倒無數觀眾。（路透資料照片）

然而湯姆克魯斯過去一年在「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）拍攝現場，也好幾次接受外界的採訪或是拍照的要求，若是他真的對自己臉部變化有警覺，怎麼敢大方接受旁人的要求，顯然他對自身的外表保養還是有自信，且從一堆照片看來，他固然明顯有老化，比起年齡相近的男性還是更容光煥發，已算難得，八卦刊物再怎麼攻擊，也無法動搖粉絲心中對他的喜愛。