007丹尼爾克雷格 留名好萊塢星光大道

丹尼爾克雷格留名星光大道第2704顆星星。（路透）

英國 演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最近在「007生死交戰」（No Time to Die）正式卸任詹姆斯龐德 一角，該片在全球開出紅盤，表現亮眼，丹尼爾最近也正式名留好萊塢星光大道 。

丹尼爾也在致詞時開心表示：「這真的無比榮幸，我能在這條道路上，被所有傳奇人物包圍著，這讓我成為一個非常快樂的一個人。」

他的老婆瑞秋懷茲（Rachel Weisz）則未出席陪同，另由007反派雷米馬利克（Rami Malek）、製片麥可G威爾森（Michael G. Wilson）、芭芭拉布洛克利（Barbara Broccoli）共同出席祝賀。

丹尼爾克雷格繼由羅傑摩爾（Roger Moore）、皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）等影星之後，留名星光大道，雷米更自承是丹尼爾的粉絲，「我好驕傲可以在這裡，跟丹尼爾一起慶祝留名，也很期待看到丹尼爾接下來的事業發展」。

克雷格留名之餘，特別感謝兩位製片，「沒有你們，我今天不會站在這裡」，說自己從未想過能有這樣的成就。

丹尼爾獲得的是第2704顆星星，而星星的位置就位在007「詹姆士龐德」另一個扮演者、羅傑摩爾的星星旁邊，一旁店面的門牌號碼還是7007，藉此強調「克雷格」曾扮演過影史上最著名的角色之一。