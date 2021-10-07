購物怪癖敗光1.5億家產 尼可拉斯凱吉醉後像流浪漢

尼可拉斯凱吉有特殊的購物怪癖。（路透資料照片）

奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）曾是好萊塢片酬最高的明星，拍一部片就賺進2000萬美元，在1996年到2011年的全盛時期光是片酬收入估計就有1.5億美元，但他揮霍無度，品味又很奇特，曾花15萬美元買一隻章魚，與里奧納多迪卡皮歐 （Leonardo DiCaprio）競標一副暴龍頭顱化石，還買過一間鬼屋，在敗光家產後，最近被拍到酒醉鬧事，一度被誤認為流浪漢。

英國太陽報報導，這位影帝的怪異行徑堪比電影情節，前不久，他在賭城 拉斯維加斯一家餐廳裡猛灌威士忌，喝醉後與服務人員發生爭執，被趕出餐廳。當時他身穿豹紋褲、光著腳，旁觀者還以為他是流浪漢。

57歲的凱吉結過5次婚，今年2月才娶了小他31歲的日裔女友柴田理子。

凱吉以前怪他的會計師害他瀕臨破產，其實他自己有購物怪癖，總忍不住買些奇怪的東西。凱吉還曾和李奧納多迪卡皮歐競標一副6700萬年前的暴龍頭顱化石，結果凱吉以30萬美元標下。他後來發現這副暴龍頭顱化石是從蒙古戈壁偷來的。美國 國土安全部2014年找上他，他同意把化石交給蒙古警方。

凱吉一度同時擁有15件房產，在加州 、羅德島和賭城都有豪宅，還買下巴哈馬兩個私人小島。他也一度同時擁有50輛稀有汽車、30輛機車和4艘遊艇。