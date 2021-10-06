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魔戒半獸人原型是「好萊塢淫魔」 男主角曝導演惡趣味

編譯張君堯／綜合報導
經典電影「魔戒三部曲」裡充滿精靈、巫師和哈比人等奇幻元素，不過近日主角透露當初片中代表反派的半獸人，竟是以因性侵醜聞而臭名昭彰的製片人哈維溫斯坦為原型所設計。（取材自推特）
經典電影「魔戒三部曲」裡充滿精靈、巫師和哈比人等奇幻元素，不過近日主角透露當初片中代表反派的半獸人，竟是以因性侵醜聞而臭名昭彰的製片人哈維溫斯坦為原型所設計。（取材自推特）

經典電影「魔戒三部曲」（The Lord of the Rings）裡充滿精靈、巫師和哈比人等奇幻元素，不過近日主角透露當初片中代表反派的半獸人，竟是以因性侵醜聞而臭名昭彰的製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）為原型所設計。

衛報報導，在魔戒系列電影中扮演主角哈比人「佛羅多」（Frodo）的演員伊利亞伍德（Elijah Wood）近日在Podcast節目上透露這個內幕。

伍德表示，最近當另外三位同樣飾演哈比人的演員聊到當初前往紐西蘭拍攝該片、第一次見到半獸人的面具時，其中一個面具「被設計成哈維溫斯坦的樣子」。

伍德透露當時的導演彼得傑克森（Peter Jackson）之所以這麼做，起因是與溫斯坦發生不合。伍德提到，傑克森當初希望至少拍攝兩部魔戒系列電影，但溫斯坦竟要求將三集的劇情濃縮成一部電影，還威脅要用知名導演昆汀塔倫蒂諾（Quentin Tarantino）或約翰麥登（John Madden）來取代傑克森。

伍德表示「我認為現在談論這件事是可以的，這傢伙現在被監禁了」，此前溫斯坦面臨眾多性侵犯指控，他於2020年2月被判強姦罪並處以23年監禁。

在魔戒系列電影中扮演主角哈比人「佛羅多」的演員伊利亞伍德近日在Podcast節目...
在魔戒系列電影中扮演主角哈比人「佛羅多」的演員伊利亞伍德近日在Podcast節目上透露這個內幕。（取材自IMDb）

電影 導演 性侵

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