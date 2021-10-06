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珍妮佛黏太緊？ 班艾佛列克受不了大吵

記者蘇詠智／綜合報導
班艾佛列克（左）和珍妮佛洛佩茲在威尼斯影展公開出雙入對。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）和珍妮佛洛佩茲在威尼斯影展公開出雙入對。（路透資料照片）

班艾佛列克（Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）舊情復燃，是今年歐美娛樂界最轟動緋聞之一，兩人才在威尼斯影展大秀恩愛，也繼續在班的新片首映活動抽空放閃，然而情海哪能平靜無波？八卦刊物已在傳他們之間近來有過大吵，原因竟是為了珍妮佛黏班艾佛列克黏太緊，讓他感到難以喘息。

根據「Globe」雜誌報導，珍妮佛堅信她和班一定要往「結婚」的方向走，深怕這一次又弄砸，所以班若是有不想被套牢的態度，她就會很恐慌，反而逼得更緊。近來班在德州拍片，珍妮佛已經考慮要去當地置產，方便班拍片空檔彼此可以團聚，而班打死不願意她這麼做，讓她也很不開心。

「Globe」形容班艾佛列克不願意自己變得像珍妮佛上一任未婚夫A-Rod一樣，被她拴得緊緊，偏偏珍妮佛黏得要命，他都快要沒有自由的空間。其實也不能怪珍妮佛不放心，班去年跟「007 生死交戰」（No Time to Die）性感的拉丁裔龐德女郎安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas）打得火熱，外界還以為他們快要進禮堂，結果一年不到分手，分手後班馬上改戀珍妮佛，又迅速難分難捨，動情、割愛都這麼快，有哪個女人會有安全感？

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 德州

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