罹乳癌第4期 香儂道荷蒂拒停工 不列「遺願清單」

香儂道荷蒂去年宣告癌症第4期，仍然照常生活、工作，沒有放棄。（取材自Instagram）

美國 經典偶像劇「飛越比佛利」（Beverly Hills, 90210）首代女主角香儂道荷蒂（Shannen Doherty），去年2月宣布乳癌復發、且已是第4期，讓影迷都擔憂她的健康。然而她最近接受電視節目訪問，堅持自己還在與病魔奮戰，不會輕易投降，因此她根本不會去考慮所謂的「遺願清單」。

「飛越比佛利」當紅時，香儂道荷蒂（中）也是各大雜誌封面的常客。（取材自People）

香儂道荷蒂曾是從美國紅到亞洲的超級偶像，最受歡迎的時期不只在美國出席活動會吸引爆滿人潮，更是日本歐美星聞雜誌的封面人物常客，三不五時就能見到她俏麗的身影。不過她年輕氣盛，與其他女主角鬧不和，最後編導只有想辦法把她的角色安排到法國遊學，直到最後一集都沒再回歸。她後來則在「新飛越比佛利」（90210）和前年的「飛越比佛利」原班人馬迷你影集再度與昔日夥伴們共事，銳氣已收斂不少，看得出對抗病魔讓她對人生有了新的體悟與改變。

「我從來不想抱著可能不久人世的心態，我沒有什麼需要揮別，因為我會繼續為活下去而奮戰。」香儂如此表示，所以她不但不喜歡「遺願清單」這種事，她也盡情把握每一天，和親友們共度，也沒放棄工作 。她強調：「很多人以為罹患第4期癌症 的人無法工作，或是不能全心投入工作，這並不符合真實情況，我很希望大家停止揣測，給我們一個機會證明你們都錯了。」

事實上，醫學專家指出第4期癌症的治癒率愈來愈高，許多被判定為第4期的患者，平均都還可以再多活3年以上，活超過5年、10 年，甚至20年都大有人在。