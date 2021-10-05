老布為黛咪作媒 牽線屈伏塔？

黛咪摩爾（左）與布魯斯威利離婚後仍互動密切。（路透資料照片）

好萊塢巨星之間的感情發展，往往比電影 情節還來得出乎意料。去年才因乳癌痛失愛妻的約翰屈伏塔（John Travolta），經過一年多的療傷，現傳已願意再重新尋找下一個春天，而他的老友布魯斯威利（Bruce Willis）認定自己的前妻黛咪摩爾（Demi Moore）是最佳人選，要幫她和約翰牽紅線，八卦 刊物更透露，約翰與黛咪以前就曾互相欣賞，現在都恢復單身，讓老布更感到此時不幫他們作媒，還等什麼？

專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」，稱約翰過去就覺得黛咪非常性感，認為當時還是她丈夫的布魯斯威利萬分幸運。約翰與老布曾經合演過昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）經典「黑色追緝令」（Pulp Fiction），老布也為約翰主演的「看誰在說話」（Look Who's Talking）系列配音，過去合作都有亮眼成績，私下交情也不錯，近來彼此又再度攜手合演新片「Paradise City」，但這回約翰演老布的殺父仇人，彼此之間針鋒相對。

戲外的老布與約翰可是相處融洽，而老布和黛咪在離婚後也保持密切往來，就連去年美國 人大都被要求居家防疫、減少不必要的外出，老布都拋下自己的妻兒，和黛咪與他們所生的女兒在一起，一度被懷疑是否婚變、再度回到舊愛懷抱？時隔一年，八卦刊物整個改口，竟指老布要為黛咪作媒跟約翰配對，專門打臉八卦的網站認為可信度不高，外界只能靜觀其變。