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迪士尼擺平黑寡婦 多虧尚氣？

記者蘇詠智／綜合報導
「尚氣與十環傳奇」大賣，被傳意外讓迪士尼之前的糾紛打開僵局。（取材自IMDb）
「尚氣與十環傳奇」大賣，被傳意外讓迪士尼之前的糾紛打開僵局。（取材自IMDb）

漫威大片「黑寡婦」（Black Widow）女主角思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）狀告發行該片的迪士尼違約，不滿迪士尼臨上片前改將該片在Disney+與院線同日推出，破壞戲院票房收入，影響她應得的利益，曾經轟動娛樂界，迪士尼一度反擊思嘉莉，營造出她對已經很高昂的酬勞還不滿意、貪得無厭的形象，雙方鬧到看似撕破臉，近日卻宣告已經達成和解，未來還可以再度合作，各方都好奇究竟是誰軟化，背後有何玄機？

思嘉莉與迪士尼都同意不公開和解條件，詳細情況外界暫不得而知，歐美媒體推論思嘉莉可望在2000萬美元的片酬之外，再拿走4000萬美元的分紅。不過美國資深媒體人馬修貝洛尼在自己的內幕報導中，則提出整件事情有所轉圜的關鍵，在於上個月初才推出的「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），片子不但在各地票房開紅盤，甚至超過本來更受看好的「黑寡婦」，終於讓迪士尼能夠正視思嘉莉不滿的原因何在。

和「黑寡婦」上片模式不同，「尚氣」只在戲院獨家推出，直到下個月12日才會登上Disney+，片子相較「黑寡婦」是大多數觀眾不熟的新題材，演員陣容又較缺乏在歐美有廣大知名度與號召力到媲美思嘉莉的巨星，男主角劉思慕更是商業鉅作的新面孔，這樣的影片在戲院獨家上映都能夠締造比「黑寡婦」更高的賣座數字，倘若「黑寡婦」也如此處理，也許會比現在有更好的票房成績，這就是思嘉莉這方過不去、認為迪士尼沒有照合約走的重點。

這情況對於迪士尼再堅持並沒有幫助，刺激了他們和思嘉莉加緊溝通、協調的速度，最終總算能讓事情和平收場。

思嘉莉約翰森為了「黑寡婦」票房表現和迪士尼的糾紛，已和平收場。（取材自IMDb）
思嘉莉約翰森為了「黑寡婦」票房表現和迪士尼的糾紛，已和平收場。（取材自IMDb）

迪士尼 尚氣 Disney

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