鬥007克雷格 雷米馬利克大反派演得過癮

奧斯卡影帝雷米馬利克是「007生死交戰」焦點之一。（歐新社）

「波希米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody）奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）在「007生死交戰」（No Time To Die）中，扮演大反派，直呼「死對頭」丹尼爾克雷格（Daniel Crag）超親切、對他和所有演員、工作人員都很好，彼此私下完全沒有緊張關係，盛讚：「丹尼爾是我心目中最好的龐德 。」

007系列影片過去不乏重量級帝后，能受邀擔任重要角色也代表自己的影壇地位深受肯定，雷米不但開心帶著母親出席「007生死交戰」倫敦首映會，也坦言這系列電影 已是影史的一部分，可能是史上最大的片集之一，就算在他參與之後也還會繼續發揚光大，所以當然很榮幸成為其中一分子，而且能跟丹尼爾克雷格在對方的最後一部龐德片中，鬥得你死我活，真是非常享受的經驗。

埃及裔的雷米有著獨特外型，過去在電視、電影中多半扮演性格特異的角色，直到主演「波希米亞狂想曲」，全球票房熱賣9億美元後，才迅速暴紅，且登上奧斯卡影帝寶座。被問到抱回小金人後，生活是否有戲劇化轉變，他解釋道：「最明顯的自然是我再也不能隨便上街，輕易混在人群中了。」「007」劇組早在「波」片傳出大賣呼聲後，就安排他與導演凱瑞福永（Cary Fukunaga）面談，彼此溝通對於大反派的想法，之後他因「波」片得到奧斯卡獎 ，自認這對他參與「007」的過程，是一劑很好的強心針。