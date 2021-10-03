我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演活「楊貴妃」 中國舞蹈家周潔休士頓去世

默克新冠口服藥 年底可望獲授權 Q&A一次看

德國電影獎千人群聚 瑪倫艾格特再奪影后

娛樂新聞組／綜合報導
新科柏林影展最佳主演獎得主瑪倫艾格特（右），再憑「我是你的完美男友」榮登德國電影獎影后。 （歐新社）
新科柏林影展最佳主演獎得主瑪倫艾格特（右），再憑「我是你的完美男友」榮登德國電影獎影后。 （歐新社）

一年一度的德國電影獎（German Film Awards）2日凌晨於柏林舉行，日前甫被派代表德國角逐明年奧斯卡「最佳國際電影」的機器人悲喜愛情電影「我是你的完美男友」（I'm Your Man），在德國影藝學院2100名員會支持下，一舉榮獲最佳影片「金蘿拉獎」。該片同時還同時勇奪最佳導演、編劇以及最佳女主角等四座大獎，成為本屆最大贏家。

 ETtoday報導，2021德國電影獎頒獎典禮恢復實體進行，1200名觀眾盛裝「群聚」，一掃去年線上頒獎的冷清，場面十分熱鬧。該獎今年女力大獲全勝，不僅最佳影片金蘿拉獎得主「我是你的完美男友」製片麗莎布魯門伯格（Lisa Blumenberg）與導演瑪麗亞施拉德（Maria Schrader）連番上台領獎，女主角瑪倫艾格特（Maren Eggert）也繼勇奪本屆柏林影展第一座「最佳主演獎」後，再下一城榮登影后。

這部勇奪「德國奧斯卡」最佳影片金蘿拉獎的電影「我是你的完美男友」，改編自德國女作家艾瑪布拉斯拉夫斯基（Emma Braslavsky）的知名小說。新科影后瑪倫艾格特出席領獎，並從「德國最帥影帝」佛洛里昂大衛費茲（Florian David Fitz）手中接獲獎項，她最近因疫情無法去紐約拍戲，但她幽默表示「最想待在柏林」。

據報導，「我是你的完美男友」劇情描述，為獲取研究經費，德國女科學家艾瑪（瑪倫艾格特飾）同意參加一個為期三周、不同尋常的實驗：將和英俊的機器人湯姆（丹史蒂文斯飾）生活在一起。這個「類人類」雖被設計成她的理想男友，卻為她帶來了無比的快樂與悲傷。

「我是你的完美男友」劇照。（圖：海鵬提供）
「我是你的完美男友」劇照。（圖：海鵬提供）

德國 電影 導演

上一則

沈騰有「父輩」助力 成中國首位200億票房影人

下一則

曾國城1分險贏小鬼 金鐘連莊益智節目主持人直呼爽

延伸閱讀

誰最夠資格挑戰特斯拉 這個人點名德國車廠

誰最夠資格挑戰特斯拉 這個人點名德國車廠
建材裝修大展／恆益門窗 採美國頂級節能玻璃與高精度德國配件

建材裝修大展／恆益門窗 採美國頂級節能玻璃與高精度德國配件
被控助納粹殺萬人 德國96歲老婦拒受審 逃亡後被捕

被控助納粹殺萬人 德國96歲老婦拒受審 逃亡後被捕
遭控助納粹屠殺逾萬人 德國96歲老婦受審前逃逸

遭控助納粹屠殺逾萬人 德國96歲老婦受審前逃逸

熱門新聞

有網友挖出張曼玉過去出席公開活動的照片，暴瘦模樣再度引發熱議。（取材自微博）

張曼玉神隱多年 憔悴瘦成皮包骨舊照駭人

2021-09-28 02:28
有「華為小公主」之稱的姚安娜。（取材自微博）

華為小公主姚安娜發文迎孟晚舟 打錯「祖國」2字挨轟

2021-09-26 23:01
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。(取材自微博)

鄭爽上傳「情色不雅照」宣戰張恒：等一個公開的道歉

2021-09-30 00:57
蕾雅瑟杜是龐德片史上第一位連莊女主角。圖／UIP提供

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

2021-09-30 13:46
限娘令發威，劉宇妝容改變。(取材自微博)

中國限娘令發威 21歲小鮮肉「改變妝容」簡直換頭了

2021-09-25 19:16
林青霞（右二）日前出席友人生日。圖／摘自微博

66歲林青霞最新近照曝光 透露金馬影后腦部手術後狀況

2021-10-01 15:20

超人氣

更多 >
新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元
CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議

CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議
全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍
亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤

亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤
默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星

默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星