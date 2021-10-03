德國電影獎千人群聚 瑪倫艾格特再奪影后

新科柏林影展最佳主演獎得主瑪倫艾格特（右），再憑「我是你的完美男友」榮登德國電影獎影后。 （歐新社）

一年一度的德國電影 獎（German Film Awards）2日凌晨於柏林舉行，日前甫被派代表德國角逐明年奧斯卡「最佳國際電影」的機器人悲喜愛情電影「我是你的完美男友」（I'm Your Man），在德國影藝學院2100名員會支持下，一舉榮獲最佳影片「金蘿拉獎」。該片同時還同時勇奪最佳導演 、編劇以及最佳女主角等四座大獎，成為本屆最大贏家。

ETtoday報導，2021德國電影獎頒獎典禮恢復實體進行，1200名觀眾盛裝「群聚」，一掃去年線上頒獎的冷清，場面十分熱鬧。該獎今年女力大獲全勝，不僅最佳影片金蘿拉獎得主「我是你的完美男友」製片麗莎布魯門伯格（Lisa Blumenberg）與導演瑪麗亞施拉德（Maria Schrader）連番上台領獎，女主角瑪倫艾格特（Maren Eggert）也繼勇奪本屆柏林影展第一座「最佳主演獎」後，再下一城榮登影后。

這部勇奪「德國奧斯卡」最佳影片金蘿拉獎的電影「我是你的完美男友」，改編自德國女作家艾瑪布拉斯拉夫斯基（Emma Braslavsky）的知名小說。新科影后瑪倫艾格特出席領獎，並從「德國最帥影帝」佛洛里昂大衛費茲（Florian David Fitz）手中接獲獎項，她最近因疫情無法去紐約拍戲，但她幽默表示「最想待在柏林」。

據報導，「我是你的完美男友」劇情描述，為獲取研究經費，德國女科學家艾瑪（瑪倫艾格特飾）同意參加一個為期三周、不同尋常的實驗：將和英俊的機器人湯姆（丹史蒂文斯飾）生活在一起。這個「類人類」雖被設計成她的理想男友，卻為她帶來了無比的快樂與悲傷。